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XJH: iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
Курс XJH за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.68, а максимальная — 52.68.
Следите за динамикой iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XJH сегодня?
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) сегодня оценивается на уровне 52.68. Инструмент торгуется в пределах 52.68 - 52.68, вчерашнее закрытие составило 52.63, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF?
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 52.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.09% и USD. Отслеживайте движения XJH на графике в реальном времени.
Как купить акции XJH?
Вы можете купить акции iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) по текущей цене 52.68. Ордера обычно размещаются около 52.68 или 52.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XJH?
Инвестирование в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 43.80 - 53.02 и текущей цены 52.68. Многие сравнивают 2.41% и 8.92% перед размещением ордеров на 52.68 или 52.98. Изучайте ежедневные изменения цены XJH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) за последний год составила 53.02. Акции заметно колебались в пределах 43.80 - 53.02, сравнение с 52.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) за год составила 43.80. Сравнение с текущими 52.68 и 43.80 - 53.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XJH?
В прошлом iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.63 и 9.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.63
- Open
- 52.68
- Bid
- 52.68
- Ask
- 52.98
- Low
- 52.68
- High
- 52.68
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 2.41%
- 6-месячное изменение
- 8.92%
- Годовое изменение
- 9.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%