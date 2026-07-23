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XJH: iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

52.68 USD 0.05 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XJH за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.68, а максимальная — 52.68.

Следите за динамикой iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XJH сегодня?

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) сегодня оценивается на уровне 52.68. Инструмент торгуется в пределах 52.68 - 52.68, вчерашнее закрытие составило 52.63, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF?

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF в настоящее время оценивается в 52.68. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.09% и USD. Отслеживайте движения XJH на графике в реальном времени.

Как купить акции XJH?

Вы можете купить акции iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) по текущей цене 52.68. Ордера обычно размещаются около 52.68 или 52.98, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XJH?

Инвестирование в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 43.80 - 53.02 и текущей цены 52.68. Многие сравнивают 2.41% и 8.92% перед размещением ордеров на 52.68 или 52.98. Изучайте ежедневные изменения цены XJH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) за последний год составила 53.02. Акции заметно колебались в пределах 43.80 - 53.02, сравнение с 52.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) за год составила 43.80. Сравнение с текущими 52.68 и 43.80 - 53.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XJH?

В прошлом iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.63 и 9.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
52.68 52.68
Годовой диапазон
43.80 53.02
Предыдущее закрытие
52.63
Open
52.68
Bid
52.68
Ask
52.98
Low
52.68
High
52.68
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
2.41%
6-месячное изменение
8.92%
Годовое изменение
9.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%