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XJH: iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

52.66 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XJH汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点52.60和高点52.79进行交易。

关注iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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XJH新闻

常见问题解答

XJH股票今天的价格是多少？

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF股票今天的定价为52.66。它在52.60 - 52.79范围内交易，昨天的收盘价为52.63，交易量达到12。XJH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF目前的价值为52.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.05%和USD。实时查看图表以跟踪XJH走势。

如何购买XJH股票？

您可以以52.66的当前价格购买iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF股票。订单通常设置在52.66或52.96附近，而12和-0.04%显示市场活动。立即关注XJH的实时图表更新。

如何投资XJH股票？

投资iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF需要考虑年度范围43.80 - 53.02和当前价格52.66。许多人在以52.66或52.96下订单之前，会比较2.37%和。实时查看XJH价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF的最高价格是53.02。在43.80 - 53.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF的绩效。

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF（XJH）的最低价格为43.80。将其与当前的52.66和43.80 - 53.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XJH股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.63和9.05%中可见。

日范围
52.60 52.79
年范围
43.80 53.02
前一天收盘价
52.63
开盘价
52.68
卖价
52.66
买价
52.96
最低价
52.60
最高价
52.79
交易量
12
日变化
0.06%
月变化
2.37%
6个月变化
8.88%
年变化
9.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%