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XJAN: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan

38.95 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XJAN за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.95, а максимальная — 39.04.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XJAN сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) сегодня оценивается на уровне 38.95. Инструмент торгуется в пределах 38.95 - 39.04, вчерашнее закрытие составило 38.96, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan в настоящее время оценивается в 38.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.77% и USD. Отслеживайте движения XJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции XJAN?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) по текущей цене 38.95. Ордера обычно размещаются около 38.95 или 39.25, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XJAN?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan предполагает учет годового диапазона 35.47 - 39.04 и текущей цены 38.95. Многие сравнивают 0.15% и 5.58% перед размещением ордеров на 38.95 или 39.25. Изучайте ежедневные изменения цены XJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) за последний год составила 39.04. Акции заметно колебались в пределах 35.47 - 39.04, сравнение с 38.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) за год составила 35.47. Сравнение с текущими 38.95 и 35.47 - 39.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XJAN?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.96 и 5.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.95 39.04
Годовой диапазон
35.47 39.04
Предыдущее закрытие
38.96
Open
38.95
Bid
38.95
Ask
39.25
Low
38.95
High
39.04
Объем
10
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
5.58%
Годовое изменение
5.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%