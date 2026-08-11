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XJAN: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan
Курс XJAN за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.95, а максимальная — 39.04.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XJAN сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) сегодня оценивается на уровне 38.95. Инструмент торгуется в пределах 38.95 - 39.04, вчерашнее закрытие составило 38.96, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan в настоящее время оценивается в 38.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.77% и USD. Отслеживайте движения XJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции XJAN?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) по текущей цене 38.95. Ордера обычно размещаются около 38.95 или 39.25, тогда как 10 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XJAN?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan предполагает учет годового диапазона 35.47 - 39.04 и текущей цены 38.95. Многие сравнивают 0.15% и 5.58% перед размещением ордеров на 38.95 или 39.25. Изучайте ежедневные изменения цены XJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) за последний год составила 39.04. Акции заметно колебались в пределах 35.47 - 39.04, сравнение с 38.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XJAN) за год составила 35.47. Сравнение с текущими 38.95 и 35.47 - 39.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XJAN?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.96 и 5.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.96
- Open
- 38.95
- Bid
- 38.95
- Ask
- 39.25
- Low
- 38.95
- High
- 39.04
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 5.58%
- Годовое изменение
- 5.77%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%