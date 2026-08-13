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XJAN: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan

38.94 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XJAN汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点38.94和高点38.95进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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常见问题解答

XJAN股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票今天的定价为38.94。它在38.94 - 38.95范围内交易，昨天的收盘价为38.95，交易量达到7。XJAN的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan目前的价值为38.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.74%和USD。实时查看图表以跟踪XJAN走势。

如何购买XJAN股票？

您可以以38.94的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票。订单通常设置在38.94或39.24附近，而7和-0.03%显示市场活动。立即关注XJAN的实时图表更新。

如何投资XJAN股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan需要考虑年度范围35.47 - 39.04和当前价格38.94。许多人在以38.94或39.24下订单之前，会比较0.13%和。实时查看XJAN价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan的最高价格是39.04。在35.47 - 39.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan（XJAN）的最低价格为35.47。将其与当前的38.94和35.47 - 39.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XJAN股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.95和5.74%中可见。

日范围
38.94 38.95
年范围
35.47 39.04
前一天收盘价
38.95
开盘价
38.95
卖价
38.94
买价
39.24
最低价
38.94
最高价
38.95
交易量
7
日变化
-0.03%
月变化
0.13%
6个月变化
5.56%
年变化
5.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%