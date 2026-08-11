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XIMR: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe

31.37 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XIMR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.37, а максимальная — 31.40.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XIMR сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) сегодня оценивается на уровне 31.37. Инструмент торгуется в пределах 31.37 - 31.40, вчерашнее закрытие составило 31.39, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIMR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe в настоящее время оценивается в 31.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.19% и USD. Отслеживайте движения XIMR на графике в реальном времени.

Как купить акции XIMR?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) по текущей цене 31.37. Ордера обычно размещаются около 31.37 или 31.67, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIMR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XIMR?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe предполагает учет годового диапазона 30.60 - 31.65 и текущей цены 31.37. Многие сравнивают 0.35% и 1.65% перед размещением ордеров на 31.37 или 31.67. Изучайте ежедневные изменения цены XIMR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) за последний год составила 31.65. Акции заметно колебались в пределах 30.60 - 31.65, сравнение с 31.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) за год составила 30.60. Сравнение с текущими 31.37 и 30.60 - 31.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIMR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XIMR?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.39 и 1.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.37 31.40
Годовой диапазон
30.60 31.65
Предыдущее закрытие
31.39
Open
31.40
Bid
31.37
Ask
31.67
Low
31.37
High
31.40
Объем
3
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.35%
6-месячное изменение
1.65%
Годовое изменение
1.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%