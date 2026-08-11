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XIMR: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe
Курс XIMR за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.37, а максимальная — 31.40.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XIMR сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) сегодня оценивается на уровне 31.37. Инструмент торгуется в пределах 31.37 - 31.40, вчерашнее закрытие составило 31.39, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIMR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe в настоящее время оценивается в 31.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.19% и USD. Отслеживайте движения XIMR на графике в реальном времени.
Как купить акции XIMR?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) по текущей цене 31.37. Ордера обычно размещаются около 31.37 или 31.67, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIMR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XIMR?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe предполагает учет годового диапазона 30.60 - 31.65 и текущей цены 31.37. Многие сравнивают 0.35% и 1.65% перед размещением ордеров на 31.37 или 31.67. Изучайте ежедневные изменения цены XIMR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) за последний год составила 31.65. Акции заметно колебались в пределах 30.60 - 31.65, сравнение с 31.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe (XIMR) за год составила 30.60. Сравнение с текущими 31.37 и 30.60 - 31.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIMR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XIMR?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.39 и 1.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.39
- Open
- 31.40
- Bid
- 31.37
- Ask
- 31.67
- Low
- 31.37
- High
- 31.40
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- 1.65%
- Годовое изменение
- 1.19%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%