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XIMR: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe

31.40 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XIMR汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.37和高点31.42进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

XIMR股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票今天的定价为31.40。它在31.37 - 31.42范围内交易，昨天的收盘价为31.39，交易量达到11。XIMR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe目前的价值为31.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪XIMR走势。

如何购买XIMR股票？

您可以以31.40的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票。订单通常设置在31.40或31.70附近，而11和0.00%显示市场活动。立即关注XIMR的实时图表更新。

如何投资XIMR股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe需要考虑年度范围30.60 - 31.65和当前价格31.40。许多人在以31.40或31.70下订单之前，会比较0.45%和。实时查看XIMR价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe的最高价格是31.65。在30.60 - 31.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe（XIMR）的最低价格为30.60。将其与当前的31.40和30.60 - 31.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XIMR股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.39和1.29%中可见。

日范围
31.37 31.42
年范围
30.60 31.65
前一天收盘价
31.39
开盘价
31.40
卖价
31.40
买价
31.70
最低价
31.37
最高价
31.42
交易量
11
日变化
0.03%
月变化
0.45%
6个月变化
1.75%
年变化
1.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%