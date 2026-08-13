XIMR: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe
今日XIMR汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.37和高点31.42进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XIMR股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票今天的定价为31.40。它在31.37 - 31.42范围内交易，昨天的收盘价为31.39，交易量达到11。XIMR的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe目前的价值为31.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.29%和USD。实时查看图表以跟踪XIMR走势。
如何购买XIMR股票？
您可以以31.40的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票。订单通常设置在31.40或31.70附近，而11和0.00%显示市场活动。立即关注XIMR的实时图表更新。
如何投资XIMR股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe需要考虑年度范围30.60 - 31.65和当前价格31.40。许多人在以31.40或31.70下订单之前，会比较0.45%和。实时查看XIMR价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe的最高价格是31.65。在30.60 - 31.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe（XIMR）的最低价格为30.60。将其与当前的31.40和30.60 - 31.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIMR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XIMR股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Buffe历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.39和1.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.39
- 开盘价
- 31.40
- 卖价
- 31.40
- 买价
- 31.70
- 最低价
- 31.37
- 最高价
- 31.42
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 1.75%
- 年变化
- 1.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%