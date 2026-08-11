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XIJN: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June

30.82 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XIJN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.80, а максимальная — 30.83.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XIJN сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) сегодня оценивается на уровне 30.82. Инструмент торгуется в пределах 30.80 - 30.83, вчерашнее закрытие составило 30.80, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIJN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June в настоящее время оценивается в 30.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.03% и USD. Отслеживайте движения XIJN на графике в реальном времени.

Как купить акции XIJN?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) по текущей цене 30.82. Ордера обычно размещаются около 30.82 или 31.12, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIJN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XIJN?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June предполагает учет годового диапазона 30.43 - 31.14 и текущей цены 30.82. Многие сравнивают 0.39% и 0.39% перед размещением ордеров на 30.82 или 31.12. Изучайте ежедневные изменения цены XIJN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) за последний год составила 31.14. Акции заметно колебались в пределах 30.43 - 31.14, сравнение с 30.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) за год составила 30.43. Сравнение с текущими 30.82 и 30.43 - 31.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIJN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XIJN?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.80 и 0.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.80 30.83
Годовой диапазон
30.43 31.14
Предыдущее закрытие
30.80
Open
30.82
Bid
30.82
Ask
31.12
Low
30.80
High
30.83
Объем
16
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
0.39%
Годовое изменение
0.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%