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XIJN: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
Курс XIJN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.80, а максимальная — 30.83.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XIJN сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) сегодня оценивается на уровне 30.82. Инструмент торгуется в пределах 30.80 - 30.83, вчерашнее закрытие составило 30.80, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIJN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June в настоящее время оценивается в 30.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.03% и USD. Отслеживайте движения XIJN на графике в реальном времени.
Как купить акции XIJN?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) по текущей цене 30.82. Ордера обычно размещаются около 30.82 или 31.12, тогда как 16 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIJN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XIJN?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June предполагает учет годового диапазона 30.43 - 31.14 и текущей цены 30.82. Многие сравнивают 0.39% и 0.39% перед размещением ордеров на 30.82 или 31.12. Изучайте ежедневные изменения цены XIJN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) за последний год составила 31.14. Акции заметно колебались в пределах 30.43 - 31.14, сравнение с 30.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June (XIJN) за год составила 30.43. Сравнение с текущими 30.82 и 30.43 - 31.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIJN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XIJN?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.80 и 0.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.80
- Open
- 30.82
- Bid
- 30.82
- Ask
- 31.12
- Low
- 30.80
- High
- 30.83
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- 0.39%
- Годовое изменение
- 0.03%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%