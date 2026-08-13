XIJN: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June
今日XIJN汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点30.80和高点30.82进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
XIJN股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June股票今天的定价为30.81。它在30.80 - 30.82范围内交易，昨天的收盘价为30.82，交易量达到27。XIJN的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June目前的价值为30.81。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪XIJN走势。
如何购买XIJN股票？
您可以以30.81的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June股票。订单通常设置在30.81或31.11附近，而27和-0.03%显示市场活动。立即关注XIJN的实时图表更新。
如何投资XIJN股票？
投资FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June需要考虑年度范围30.43 - 31.14和当前价格30.81。许多人在以30.81或31.11下订单之前，会比较0.36%和。实时查看XIJN价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June的最高价格是31.14。在30.43 - 31.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June的绩效。
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June（XIJN）的最低价格为30.43。将其与当前的30.81和30.43 - 31.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIJN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XIJN股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.82和0.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.82
- 开盘价
- 30.82
- 卖价
- 30.81
- 买价
- 31.11
- 最低价
- 30.80
- 最高价
- 30.82
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- 0.36%
- 年变化
- 0.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%