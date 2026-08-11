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XIDV: Franklin International Dividend Booster Index ETF
Курс XIDV за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.06, а максимальная — 39.17.
Следите за динамикой Franklin International Dividend Booster Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XIDV сегодня?
Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) сегодня оценивается на уровне 39.15. Инструмент торгуется в пределах 39.06 - 39.17, вчерашнее закрытие составило 39.21, а торговый объем достиг 42. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Franklin International Dividend Booster Index ETF в настоящее время оценивается в 39.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.81% и USD. Отслеживайте движения XIDV на графике в реальном времени.
Как купить акции XIDV?
Вы можете купить акции Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) по текущей цене 39.15. Ордера обычно размещаются около 39.15 или 39.45, тогда как 42 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XIDV?
Инвестирование в Franklin International Dividend Booster Index ETF предполагает учет годового диапазона 34.84 - 39.24 и текущей цены 39.15. Многие сравнивают 1.19% и 5.20% перед размещением ордеров на 39.15 или 39.45. Изучайте ежедневные изменения цены XIDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Самая высокая цена Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) за последний год составила 39.24. Акции заметно колебались в пределах 34.84 - 39.24, сравнение с 39.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin International Dividend Booster Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin International Dividend Booster Index ETF?
Самая низкая цена Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) за год составила 34.84. Сравнение с текущими 39.15 и 34.84 - 39.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XIDV?
В прошлом Franklin International Dividend Booster Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.21 и 5.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.21
- Open
- 39.12
- Bid
- 39.15
- Ask
- 39.45
- Low
- 39.06
- High
- 39.17
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.19%
- 6-месячное изменение
- 5.20%
- Годовое изменение
- 5.81%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%