XIDV: Franklin International Dividend Booster Index ETF
今日XIDV汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点38.93和高点39.07进行交易。
关注Franklin International Dividend Booster Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
常见问题解答
XIDV股票今天的价格是多少？
Franklin International Dividend Booster Index ETF股票今天的定价为39.07。它在38.93 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为39.15，交易量达到2。XIDV的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin International Dividend Booster Index ETF股票是否支付股息？
Franklin International Dividend Booster Index ETF目前的价值为39.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.59%和USD。实时查看图表以跟踪XIDV走势。
如何购买XIDV股票？
您可以以39.07的当前价格购买Franklin International Dividend Booster Index ETF股票。订单通常设置在39.07或39.37附近，而2和0.36%显示市场活动。立即关注XIDV的实时图表更新。
如何投资XIDV股票？
投资Franklin International Dividend Booster Index ETF需要考虑年度范围34.84 - 39.24和当前价格39.07。许多人在以39.07或39.37下订单之前，会比较0.98%和。实时查看XIDV价格图表，了解每日变化。
Franklin International Dividend Booster Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin International Dividend Booster Index ETF的最高价格是39.24。在34.84 - 39.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin International Dividend Booster Index ETF的绩效。
Franklin International Dividend Booster Index ETF股票的最低价格是多少？
Franklin International Dividend Booster Index ETF（XIDV）的最低价格为34.84。将其与当前的39.07和34.84 - 39.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XIDV股票是什么时候拆分的？
Franklin International Dividend Booster Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.15和5.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.15
- 开盘价
- 38.93
- 卖价
- 39.07
- 买价
- 39.37
- 最低价
- 38.93
- 最高价
- 39.07
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 0.98%
- 6个月变化
- 4.98%
- 年变化
- 5.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%