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XIDV: Franklin International Dividend Booster Index ETF

39.07 USD 0.08 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XIDV汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点38.93和高点39.07进行交易。

关注Franklin International Dividend Booster Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XIDV股票今天的价格是多少？

Franklin International Dividend Booster Index ETF股票今天的定价为39.07。它在38.93 - 39.07范围内交易，昨天的收盘价为39.15，交易量达到2。XIDV的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin International Dividend Booster Index ETF股票是否支付股息？

Franklin International Dividend Booster Index ETF目前的价值为39.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.59%和USD。实时查看图表以跟踪XIDV走势。

如何购买XIDV股票？

您可以以39.07的当前价格购买Franklin International Dividend Booster Index ETF股票。订单通常设置在39.07或39.37附近，而2和0.36%显示市场活动。立即关注XIDV的实时图表更新。

如何投资XIDV股票？

投资Franklin International Dividend Booster Index ETF需要考虑年度范围34.84 - 39.24和当前价格39.07。许多人在以39.07或39.37下订单之前，会比较0.98%和。实时查看XIDV价格图表，了解每日变化。

Franklin International Dividend Booster Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin International Dividend Booster Index ETF的最高价格是39.24。在34.84 - 39.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin International Dividend Booster Index ETF的绩效。

Franklin International Dividend Booster Index ETF股票的最低价格是多少？

Franklin International Dividend Booster Index ETF（XIDV）的最低价格为34.84。将其与当前的39.07和34.84 - 39.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XIDV股票是什么时候拆分的？

Franklin International Dividend Booster Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.15和5.59%中可见。

日范围
38.93 39.07
年范围
34.84 39.24
前一天收盘价
39.15
开盘价
38.93
卖价
39.07
买价
39.37
最低价
38.93
最高价
39.07
交易量
2
日变化
-0.20%
月变化
0.98%
6个月变化
4.98%
年变化
5.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%