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XIDE: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December

30.35 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XIDE за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.35, а максимальная — 30.40.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XIDE сегодня?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) сегодня оценивается на уровне 30.35. Инструмент торгуется в пределах 30.35 - 30.40, вчерашнее закрытие составило 30.34, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIDE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December?

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December в настоящее время оценивается в 30.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения XIDE на графике в реальном времени.

Как купить акции XIDE?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) по текущей цене 30.35. Ордера обычно размещаются около 30.35 или 30.65, тогда как 2 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIDE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XIDE?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December предполагает учет годового диапазона 29.35 - 30.42 и текущей цены 30.35. Многие сравнивают 0.20% и 1.47% перед размещением ордеров на 30.35 или 30.65. Изучайте ежедневные изменения цены XIDE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) за последний год составила 30.42. Акции заметно колебались в пределах 29.35 - 30.42, сравнение с 30.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) за год составила 29.35. Сравнение с текущими 30.35 и 29.35 - 30.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIDE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XIDE?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.34 и 0.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.35 30.40
Годовой диапазон
29.35 30.42
Предыдущее закрытие
30.34
Open
30.40
Bid
30.35
Ask
30.65
Low
30.35
High
30.40
Объем
2
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.47%
Годовое изменение
0.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%