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XIDE: FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December
Курс XIDE за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.35, а максимальная — 30.40.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XIDE сегодня?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) сегодня оценивается на уровне 30.35. Инструмент торгуется в пределах 30.35 - 30.40, вчерашнее закрытие составило 30.34, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XIDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December?
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December в настоящее время оценивается в 30.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.50% и USD. Отслеживайте движения XIDE на графике в реальном времени.
Как купить акции XIDE?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) по текущей цене 30.35. Ордера обычно размещаются около 30.35 или 30.65, тогда как 2 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XIDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XIDE?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December предполагает учет годового диапазона 29.35 - 30.42 и текущей цены 30.35. Многие сравнивают 0.20% и 1.47% перед размещением ордеров на 30.35 или 30.65. Изучайте ежедневные изменения цены XIDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) за последний год составила 30.42. Акции заметно колебались в пределах 29.35 - 30.42, сравнение с 30.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December (XIDE) за год составила 29.35. Сравнение с текущими 30.35 и 29.35 - 30.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XIDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XIDE?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.34 и 0.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.34
- Open
- 30.40
- Bid
- 30.35
- Ask
- 30.65
- Low
- 30.35
- High
- 30.40
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.47%
- Годовое изменение
- 0.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%