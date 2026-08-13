XIDE: 埃克塞德
今日XIDE汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.35和高点30.35进行交易。
关注埃克塞德动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XIDE股票今天的价格是多少？
埃克塞德股票今天的定价为30.35。它在30.35 - 30.35范围内交易，昨天的收盘价为30.35，交易量达到1。XIDE的实时价格图表显示了这些更新。
埃克塞德股票是否支付股息？
埃克塞德目前的价值为30.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪XIDE走势。
如何购买XIDE股票？
您可以以30.35的当前价格购买埃克塞德股票。订单通常设置在30.35或30.65附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XIDE的实时图表更新。
如何投资XIDE股票？
投资埃克塞德需要考虑年度范围29.35 - 30.42和当前价格30.35。许多人在以30.35或30.65下订单之前，会比较0.20%和。实时查看XIDE价格图表，了解每日变化。
埃克塞德股票的最高价格是多少？
在过去一年中，埃克塞德的最高价格是30.42。在29.35 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪埃克塞德的绩效。
埃克塞德股票的最低价格是多少？
埃克塞德（XIDE）的最低价格为29.35。将其与当前的30.35和29.35 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XIDE股票是什么时候拆分的？
埃克塞德历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.35和0.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.35
- 开盘价
- 30.35
- 卖价
- 30.35
- 买价
- 30.65
- 最低价
- 30.35
- 最高价
- 30.35
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- 1.47%
- 年变化
- 0.50%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%