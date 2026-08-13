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XIDE: 埃克塞德

30.35 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XIDE汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点30.35和高点30.35进行交易。

关注埃克塞德动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XIDE股票今天的价格是多少？

埃克塞德股票今天的定价为30.35。它在30.35 - 30.35范围内交易，昨天的收盘价为30.35，交易量达到1。XIDE的实时价格图表显示了这些更新。

埃克塞德股票是否支付股息？

埃克塞德目前的价值为30.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.50%和USD。实时查看图表以跟踪XIDE走势。

如何购买XIDE股票？

您可以以30.35的当前价格购买埃克塞德股票。订单通常设置在30.35或30.65附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XIDE的实时图表更新。

如何投资XIDE股票？

投资埃克塞德需要考虑年度范围29.35 - 30.42和当前价格30.35。许多人在以30.35或30.65下订单之前，会比较0.20%和。实时查看XIDE价格图表，了解每日变化。

埃克塞德股票的最高价格是多少？

在过去一年中，埃克塞德的最高价格是30.42。在29.35 - 30.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪埃克塞德的绩效。

埃克塞德股票的最低价格是多少？

埃克塞德（XIDE）的最低价格为29.35。将其与当前的30.35和29.35 - 30.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XIDE股票是什么时候拆分的？

埃克塞德历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.35和0.50%中可见。

日范围
30.35 30.35
年范围
29.35 30.42
前一天收盘价
30.35
开盘价
30.35
卖价
30.35
买价
30.65
最低价
30.35
最高价
30.35
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
0.20%
6个月变化
1.47%
年变化
0.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%