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XHS: SPDR S&P Health Care Services ETF
Курс XHS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.44, а максимальная — 136.49.
Следите за динамикой SPDR S&P Health Care Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XHS сегодня?
SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) сегодня оценивается на уровне 136.44. Инструмент торгуется в пределах 136.44 - 136.49, вчерашнее закрытие составило 136.64, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XHS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Health Care Services ETF?
SPDR S&P Health Care Services ETF в настоящее время оценивается в 136.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.81% и USD. Отслеживайте движения XHS на графике в реальном времени.
Как купить акции XHS?
Вы можете купить акции SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) по текущей цене 136.44. Ордера обычно размещаются около 136.44 или 136.74, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XHS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XHS?
Инвестирование в SPDR S&P Health Care Services ETF предполагает учет годового диапазона 98.15 - 138.92 и текущей цены 136.44. Многие сравнивают 1.34% и 25.44% перед размещением ордеров на 136.44 или 136.74. Изучайте ежедневные изменения цены XHS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Health Care Services ETF?
Самая высокая цена SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) за последний год составила 138.92. Акции заметно колебались в пределах 98.15 - 138.92, сравнение с 136.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Health Care Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Health Care Services ETF?
Самая низкая цена SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) за год составила 98.15. Сравнение с текущими 136.44 и 98.15 - 138.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XHS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XHS?
В прошлом SPDR S&P Health Care Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 136.64 и 26.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 136.64
- Open
- 136.49
- Bid
- 136.44
- Ask
- 136.74
- Low
- 136.44
- High
- 136.49
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 25.44%
- Годовое изменение
- 26.81%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%