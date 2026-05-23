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XHS: SPDR S&P Health Care Services ETF

136.44 USD 0.20 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XHS за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 136.44, а максимальная — 136.49.

Следите за динамикой SPDR S&P Health Care Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XHS сегодня?

SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) сегодня оценивается на уровне 136.44. Инструмент торгуется в пределах 136.44 - 136.49, вчерашнее закрытие составило 136.64, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XHS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Health Care Services ETF?

SPDR S&P Health Care Services ETF в настоящее время оценивается в 136.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 26.81% и USD. Отслеживайте движения XHS на графике в реальном времени.

Как купить акции XHS?

Вы можете купить акции SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) по текущей цене 136.44. Ордера обычно размещаются около 136.44 или 136.74, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XHS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XHS?

Инвестирование в SPDR S&P Health Care Services ETF предполагает учет годового диапазона 98.15 - 138.92 и текущей цены 136.44. Многие сравнивают 1.34% и 25.44% перед размещением ордеров на 136.44 или 136.74. Изучайте ежедневные изменения цены XHS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR S&P Health Care Services ETF?

Самая высокая цена SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) за последний год составила 138.92. Акции заметно колебались в пределах 98.15 - 138.92, сравнение с 136.64 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Health Care Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR S&P Health Care Services ETF?

Самая низкая цена SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) за год составила 98.15. Сравнение с текущими 136.44 и 98.15 - 138.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XHS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XHS?

В прошлом SPDR S&P Health Care Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 136.64 и 26.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
136.44 136.49
Годовой диапазон
98.15 138.92
Предыдущее закрытие
136.64
Open
136.49
Bid
136.44
Ask
136.74
Low
136.44
High
136.49
Объем
4
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
1.34%
6-месячное изменение
25.44%
Годовое изменение
26.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%