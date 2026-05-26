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XHS: SPDR 标普医疗保健服务 ETF

133.88 USD 2.76 (2.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XHS汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点133.67和高点136.49进行交易。

关注SPDR 标普医疗保健服务 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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XHS新闻

常见问题解答

XHS股票今天的价格是多少？

SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票今天的定价为133.88。它在133.67 - 136.49范围内交易，昨天的收盘价为136.64，交易量达到25。XHS的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票是否支付股息？

SPDR 标普医疗保健服务 ETF目前的价值为133.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.44%和USD。实时查看图表以跟踪XHS走势。

如何购买XHS股票？

您可以以133.88的当前价格购买SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票。订单通常设置在133.88或134.18附近，而25和-1.91%显示市场活动。立即关注XHS的实时图表更新。

如何投资XHS股票？

投资SPDR 标普医疗保健服务 ETF需要考虑年度范围98.15 - 138.92和当前价格133.88。许多人在以133.88或134.18下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看XHS价格图表，了解每日变化。

SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR 标普医疗保健服务 ETF的最高价格是138.92。在98.15 - 138.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普医疗保健服务 ETF的绩效。

SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票的最低价格是多少？

SPDR 标普医疗保健服务 ETF（XHS）的最低价格为98.15。将其与当前的133.88和98.15 - 138.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XHS股票是什么时候拆分的？

SPDR 标普医疗保健服务 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、136.64和24.44%中可见。

日范围
133.67 136.49
年范围
98.15 138.92
前一天收盘价
136.64
开盘价
136.49
卖价
133.88
买价
134.18
最低价
133.67
最高价
136.49
交易量
25
日变化
-2.02%
月变化
-0.56%
6个月变化
23.09%
年变化
24.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%