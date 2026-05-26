XHS: SPDR 标普医疗保健服务 ETF
今日XHS汇率已更改-2.02%。当日，交易品种以低点133.67和高点136.49进行交易。
关注SPDR 标普医疗保健服务 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XHS股票今天的价格是多少？
SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票今天的定价为133.88。它在133.67 - 136.49范围内交易，昨天的收盘价为136.64，交易量达到25。XHS的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票是否支付股息？
SPDR 标普医疗保健服务 ETF目前的价值为133.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.44%和USD。实时查看图表以跟踪XHS走势。
如何购买XHS股票？
您可以以133.88的当前价格购买SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票。订单通常设置在133.88或134.18附近，而25和-1.91%显示市场活动。立即关注XHS的实时图表更新。
如何投资XHS股票？
投资SPDR 标普医疗保健服务 ETF需要考虑年度范围98.15 - 138.92和当前价格133.88。许多人在以133.88或134.18下订单之前，会比较-0.56%和。实时查看XHS价格图表，了解每日变化。
SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR 标普医疗保健服务 ETF的最高价格是138.92。在98.15 - 138.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR 标普医疗保健服务 ETF的绩效。
SPDR 标普医疗保健服务 ETF股票的最低价格是多少？
SPDR 标普医疗保健服务 ETF（XHS）的最低价格为98.15。将其与当前的133.88和98.15 - 138.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XHS股票是什么时候拆分的？
SPDR 标普医疗保健服务 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、136.64和24.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 136.64
- 开盘价
- 136.49
- 卖价
- 133.88
- 买价
- 134.18
- 最低价
- 133.67
- 最高价
- 136.49
- 交易量
- 25
- 日变化
- -2.02%
- 月变化
- -0.56%
- 6个月变化
- 23.09%
- 年变化
- 24.44%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%