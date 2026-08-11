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XFEB: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan
Курс XFEB за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.90, а максимальная — 37.90.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XFEB сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) сегодня оценивается на уровне 37.90. Инструмент торгуется в пределах 37.90 - 37.90, вчерашнее закрытие составило 37.88, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan в настоящее время оценивается в 37.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.10% и USD. Отслеживайте движения XFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции XFEB?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) по текущей цене 37.90. Ордера обычно размещаются около 37.90 или 38.20, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XFEB?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan предполагает учет годового диапазона 34.64 - 37.90 и текущей цены 37.90. Многие сравнивают 0.08% и 5.57% перед размещением ордеров на 37.90 или 38.20. Изучайте ежедневные изменения цены XFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) за последний год составила 37.90. Акции заметно колебались в пределах 34.64 - 37.90, сравнение с 37.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) за год составила 34.64. Сравнение с текущими 37.90 и 34.64 - 37.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XFEB?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.88 и 5.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.88
- Open
- 37.90
- Bid
- 37.90
- Ask
- 38.20
- Low
- 37.90
- High
- 37.90
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 5.57%
- Годовое изменение
- 5.10%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%