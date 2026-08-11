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XFEB: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan

37.90 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XFEB за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.90, а максимальная — 37.90.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XFEB сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) сегодня оценивается на уровне 37.90. Инструмент торгуется в пределах 37.90 - 37.90, вчерашнее закрытие составило 37.88, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?

First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan в настоящее время оценивается в 37.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.10% и USD. Отслеживайте движения XFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции XFEB?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) по текущей цене 37.90. Ордера обычно размещаются около 37.90 или 38.20, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XFEB?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan предполагает учет годового диапазона 34.64 - 37.90 и текущей цены 37.90. Многие сравнивают 0.08% и 5.57% перед размещением ордеров на 37.90 или 38.20. Изучайте ежедневные изменения цены XFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) за последний год составила 37.90. Акции заметно колебались в пределах 34.64 - 37.90, сравнение с 37.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan (XFEB) за год составила 34.64. Сравнение с текущими 37.90 и 34.64 - 37.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XFEB?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.88 и 5.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.90 37.90
Годовой диапазон
34.64 37.90
Предыдущее закрытие
37.88
Open
37.90
Bid
37.90
Ask
38.20
Low
37.90
High
37.90
Объем
5
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
5.57%
Годовое изменение
5.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%