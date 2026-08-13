XFEB: First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan
今日XFEB汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点37.89和高点37.93进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XFEB股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票今天的定价为37.92。它在37.89 - 37.93范围内交易，昨天的收盘价为37.90，交易量达到6。XFEB的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan目前的价值为37.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.16%和USD。实时查看图表以跟踪XFEB走势。
如何购买XFEB股票？
您可以以37.92的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票。订单通常设置在37.92或38.22附近，而6和-0.03%显示市场活动。立即关注XFEB的实时图表更新。
如何投资XFEB股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan需要考虑年度范围34.64 - 37.93和当前价格37.92。许多人在以37.92或38.22下订单之前，会比较0.13%和。实时查看XFEB价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan的最高价格是37.93。在34.64 - 37.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan（XFEB）的最低价格为34.64。将其与当前的37.92和34.64 - 37.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XFEB股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Vest U.S. Equity Enhan历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.90和5.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.90
- 开盘价
- 37.93
- 卖价
- 37.92
- 买价
- 38.22
- 最低价
- 37.89
- 最高价
- 37.93
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- 5.63%
- 年变化
- 5.16%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%