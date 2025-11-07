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XEMD: BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-

44.48 USD 0.08 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XEMD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.42, а максимальная — 44.57.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XEMD сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) сегодня оценивается на уровне 44.48. Инструмент торгуется в пределах 44.42 - 44.57, вчерашнее закрытие составило 44.56, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XEMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- в настоящее время оценивается в 44.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.84% и USD. Отслеживайте движения XEMD на графике в реальном времени.

Как купить акции XEMD?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) по текущей цене 44.48. Ордера обычно размещаются около 44.48 или 44.78, тогда как 189 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XEMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XEMD?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- предполагает учет годового диапазона 43.24 - 45.41 и текущей цены 44.48. Многие сравнивают 0.27% и -1.05% перед размещением ордеров на 44.48 или 44.78. Изучайте ежедневные изменения цены XEMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) за последний год составила 45.41. Акции заметно колебались в пределах 43.24 - 45.41, сравнение с 44.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) за год составила 43.24. Сравнение с текущими 44.48 и 43.24 - 45.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XEMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XEMD?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.56 и 2.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.42 44.57
Годовой диапазон
43.24 45.41
Предыдущее закрытие
44.56
Open
44.57
Bid
44.48
Ask
44.78
Low
44.42
High
44.57
Объем
189
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
-1.05%
Годовое изменение
2.84%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%