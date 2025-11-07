- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XEMD: BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-
Курс XEMD за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.42, а максимальная — 44.57.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XEMD
- Xtrackers объявляет дивиденды по 42 классам акций ETF
- Xtrackers объявила дивиденды по 42 классам акций ETF
- Стоит ли инвестировать в акции сейчас? Мнение UBS
- 3 Best Bond ETFs with High Dividend Yields for Income Investors - TipRanks.com
- XEMD: Emerging Markets Gem, But Spreads Are A Bit Tight (BATS:XEMD)
- Best Bond ETFs Are Looking Pretty Attractive Right Now
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XEMD сегодня?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) сегодня оценивается на уровне 44.48. Инструмент торгуется в пределах 44.42 - 44.57, вчерашнее закрытие составило 44.56, а торговый объем достиг 189. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XEMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- в настоящее время оценивается в 44.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.84% и USD. Отслеживайте движения XEMD на графике в реальном времени.
Как купить акции XEMD?
Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) по текущей цене 44.48. Ордера обычно размещаются около 44.48 или 44.78, тогда как 189 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XEMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XEMD?
Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- предполагает учет годового диапазона 43.24 - 45.41 и текущей цены 44.48. Многие сравнивают 0.27% и -1.05% перед размещением ордеров на 44.48 или 44.78. Изучайте ежедневные изменения цены XEMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-?
Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) за последний год составила 45.41. Акции заметно колебались в пределах 43.24 - 45.41, сравнение с 44.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-?
Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- (XEMD) за год составила 43.24. Сравнение с текущими 44.48 и 43.24 - 45.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XEMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XEMD?
В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1- проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.56 и 2.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.56
- Open
- 44.57
- Bid
- 44.48
- Ask
- 44.78
- Low
- 44.42
- High
- 44.57
- Объем
- 189
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- -1.05%
- Годовое изменение
- 2.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%