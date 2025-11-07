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XEMD: BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-

44.44 USD 0.04 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XEMD汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点44.44和高点44.52进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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XEMD新闻

常见问题解答

XEMD股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-股票今天的定价为44.44。它在44.44 - 44.52范围内交易，昨天的收盘价为44.48，交易量达到54。XEMD的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-目前的价值为44.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.75%和USD。实时查看图表以跟踪XEMD走势。

如何购买XEMD股票？

您可以以44.44的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-股票。订单通常设置在44.44或44.74附近，而54和-0.11%显示市场活动。立即关注XEMD的实时图表更新。

如何投资XEMD股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-需要考虑年度范围43.24 - 45.41和当前价格44.44。许多人在以44.44或44.74下订单之前，会比较0.18%和。实时查看XEMD价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-的最高价格是45.41。在43.24 - 45.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-（XEMD）的最低价格为43.24。将其与当前的44.44和43.24 - 45.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XEMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XEMD股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.48和2.75%中可见。

日范围
44.44 44.52
年范围
43.24 45.41
前一天收盘价
44.48
开盘价
44.49
卖价
44.44
买价
44.74
最低价
44.44
最高价
44.52
交易量
54
日变化
-0.09%
月变化
0.18%
6个月变化
-1.13%
年变化
2.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%