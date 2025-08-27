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XDTE: Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg

39.46 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDTE за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.45, а максимальная — 39.53.

Следите за динамикой Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDTE сегодня?

Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) сегодня оценивается на уровне 39.46. Инструмент торгуется в пределах 39.45 - 39.53, вчерашнее закрытие составило 39.44, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDTE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg?

Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg в настоящее время оценивается в 39.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения XDTE на графике в реальном времени.

Как купить акции XDTE?

Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) по текущей цене 39.46. Ордера обычно размещаются около 39.46 или 39.76, тогда как 11 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDTE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDTE?

Инвестирование в Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg предполагает учет годового диапазона 35.88 - 40.16 и текущей цены 39.46. Многие сравнивают 1.67% и 1.73% перед размещением ордеров на 39.46 или 39.76. Изучайте ежедневные изменения цены XDTE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg?

Самая высокая цена Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) за последний год составила 40.16. Акции заметно колебались в пределах 35.88 - 40.16, сравнение с 39.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg?

Самая низкая цена Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) за год составила 35.88. Сравнение с текущими 39.46 и 35.88 - 40.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDTE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDTE?

В прошлом Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.44 и 0.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.45 39.53
Годовой диапазон
35.88 40.16
Предыдущее закрытие
39.44
Open
39.53
Bid
39.46
Ask
39.76
Low
39.45
High
39.53
Объем
11
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
1.67%
6-месячное изменение
1.73%
Годовое изменение
0.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%