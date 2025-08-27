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XDTE: Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg
Курс XDTE за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.45, а максимальная — 39.53.
Следите за динамикой Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XDTE сегодня?
Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) сегодня оценивается на уровне 39.46. Инструмент торгуется в пределах 39.45 - 39.53, вчерашнее закрытие составило 39.44, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDTE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg?
Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg в настоящее время оценивается в 39.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения XDTE на графике в реальном времени.
Как купить акции XDTE?
Вы можете купить акции Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) по текущей цене 39.46. Ордера обычно размещаются около 39.46 или 39.76, тогда как 11 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDTE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XDTE?
Инвестирование в Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg предполагает учет годового диапазона 35.88 - 40.16 и текущей цены 39.46. Многие сравнивают 1.67% и 1.73% перед размещением ордеров на 39.46 или 39.76. Изучайте ежедневные изменения цены XDTE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg?
Самая высокая цена Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) за последний год составила 40.16. Акции заметно колебались в пределах 35.88 - 40.16, сравнение с 39.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg?
Самая низкая цена Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg (XDTE) за год составила 35.88. Сравнение с текущими 39.46 и 35.88 - 40.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDTE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XDTE?
В прошлом Roundhill ETF Trust Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strateg проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.44 и 0.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.44
- Open
- 39.53
- Bid
- 39.46
- Ask
- 39.76
- Low
- 39.45
- High
- 39.53
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.67%
- 6-месячное изменение
- 1.73%
- Годовое изменение
- 0.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%