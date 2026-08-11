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XDIV: Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

31.53 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDIV за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.51, а максимальная — 31.61.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDIV сегодня?

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) сегодня оценивается на уровне 31.53. Инструмент торгуется в пределах 31.51 - 31.61, вчерашнее закрытие составило 31.54, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF?

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF в настоящее время оценивается в 31.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.83% и USD. Отслеживайте движения XDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции XDIV?

Вы можете купить акции Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) по текущей цене 31.53. Ордера обычно размещаются около 31.53 или 31.83, тогда как 81 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDIV?

Инвестирование в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF предполагает учет годового диапазона 25.62 - 31.68 и текущей цены 31.53. Многие сравнивают 2.87% и 13.66% перед размещением ордеров на 31.53 или 31.83. Изучайте ежедневные изменения цены XDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF?

Самая высокая цена Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) за последний год составила 31.68. Акции заметно колебались в пределах 25.62 - 31.68, сравнение с 31.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF?

Самая низкая цена Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) за год составила 25.62. Сравнение с текущими 31.53 и 25.62 - 31.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDIV?

В прошлом Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.54 и 22.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.51 31.61
Годовой диапазон
25.62 31.68
Предыдущее закрытие
31.54
Open
31.58
Bid
31.53
Ask
31.83
Low
31.51
High
31.61
Объем
81
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
13.66%
Годовое изменение
22.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%