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XDIV: Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Курс XDIV за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.51, а максимальная — 31.61.
Следите за динамикой Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XDIV сегодня?
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) сегодня оценивается на уровне 31.53. Инструмент торгуется в пределах 31.51 - 31.61, вчерашнее закрытие составило 31.54, а торговый объем достиг 81. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF?
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF в настоящее время оценивается в 31.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.83% и USD. Отслеживайте движения XDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции XDIV?
Вы можете купить акции Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) по текущей цене 31.53. Ордера обычно размещаются около 31.53 или 31.83, тогда как 81 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XDIV?
Инвестирование в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF предполагает учет годового диапазона 25.62 - 31.68 и текущей цены 31.53. Многие сравнивают 2.87% и 13.66% перед размещением ордеров на 31.53 или 31.83. Изучайте ежедневные изменения цены XDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF?
Самая высокая цена Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) за последний год составила 31.68. Акции заметно колебались в пределах 25.62 - 31.68, сравнение с 31.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF?
Самая низкая цена Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) за год составила 25.62. Сравнение с текущими 31.53 и 25.62 - 31.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XDIV?
В прошлом Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.54 и 22.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.54
- Open
- 31.58
- Bid
- 31.53
- Ask
- 31.83
- Low
- 31.51
- High
- 31.61
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 2.87%
- 6-месячное изменение
- 13.66%
- Годовое изменение
- 22.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%