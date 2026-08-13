XDIV: Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
今日XDIV汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点31.41和高点31.56进行交易。
关注Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
XDIV股票今天的价格是多少？
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票今天的定价为31.44。它在31.41 - 31.56范围内交易，昨天的收盘价为31.53，交易量达到45。XDIV的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票是否支付股息？
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF目前的价值为31.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.48%和USD。实时查看图表以跟踪XDIV走势。
如何购买XDIV股票？
您可以以31.44的当前价格购买Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票。订单通常设置在31.44或31.74附近，而45和-0.38%显示市场活动。立即关注XDIV的实时图表更新。
如何投资XDIV股票？
投资Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF需要考虑年度范围25.62 - 31.68和当前价格31.44。许多人在以31.44或31.74下订单之前，会比较2.58%和。实时查看XDIV价格图表，了解每日变化。
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF的最高价格是31.68。在25.62 - 31.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF的绩效。
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF（XDIV）的最低价格为25.62。将其与当前的31.44和25.62 - 31.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XDIV股票是什么时候拆分的？
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.53和22.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.53
- 开盘价
- 31.56
- 卖价
- 31.44
- 买价
- 31.74
- 最低价
- 31.41
- 最高价
- 31.56
- 交易量
- 45
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- 2.58%
- 6个月变化
- 13.34%
- 年变化
- 22.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%