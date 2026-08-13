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XDIV: Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

31.44 USD 0.09 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XDIV汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点31.41和高点31.56进行交易。

关注Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XDIV股票今天的价格是多少？

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票今天的定价为31.44。它在31.41 - 31.56范围内交易，昨天的收盘价为31.53，交易量达到45。XDIV的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票是否支付股息？

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF目前的价值为31.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.48%和USD。实时查看图表以跟踪XDIV走势。

如何购买XDIV股票？

您可以以31.44的当前价格购买Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票。订单通常设置在31.44或31.74附近，而45和-0.38%显示市场活动。立即关注XDIV的实时图表更新。

如何投资XDIV股票？

投资Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF需要考虑年度范围25.62 - 31.68和当前价格31.44。许多人在以31.44或31.74下订单之前，会比较2.58%和。实时查看XDIV价格图表，了解每日变化。

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF的最高价格是31.68。在25.62 - 31.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF的绩效。

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF（XDIV）的最低价格为25.62。将其与当前的31.44和25.62 - 31.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XDIV股票是什么时候拆分的？

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.53和22.48%中可见。

日范围
31.41 31.56
年范围
25.62 31.68
前一天收盘价
31.53
开盘价
31.56
卖价
31.44
买价
31.74
最低价
31.41
最高价
31.56
交易量
45
日变化
-0.29%
月变化
2.58%
6个月变化
13.34%
年变化
22.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%