Курс XDEC за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.42, а максимальная — 43.48.

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