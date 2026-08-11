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XDEC: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
Курс XDEC за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.42, а максимальная — 43.48.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
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- H4
- D1
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XDEC сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) сегодня оценивается на уровне 43.43. Инструмент торгуется в пределах 43.42 - 43.48, вчерашнее закрытие составило 43.44, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 43.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.75% и USD. Отслеживайте движения XDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции XDEC?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) по текущей цене 43.43. Ордера обычно размещаются около 43.43 или 43.73, тогда как 29 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XDEC?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 39.47 - 43.48 и текущей цены 43.43. Многие сравнивают 0.39% и 5.95% перед размещением ордеров на 43.43 или 43.73. Изучайте ежедневные изменения цены XDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) за последний год составила 43.48. Акции заметно колебались в пределах 39.47 - 43.48, сравнение с 43.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) за год составила 39.47. Сравнение с текущими 43.43 и 39.47 - 43.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XDEC?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.44 и 9.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.44
- Open
- 43.48
- Bid
- 43.43
- Ask
- 43.73
- Low
- 43.42
- High
- 43.48
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.39%
- 6-месячное изменение
- 5.95%
- Годовое изменение
- 9.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%