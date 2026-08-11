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XDEC: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

43.43 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDEC за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.42, а максимальная — 43.48.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDEC сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) сегодня оценивается на уровне 43.43. Инструмент торгуется в пределах 43.42 - 43.48, вчерашнее закрытие составило 43.44, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 43.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.75% и USD. Отслеживайте движения XDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции XDEC?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) по текущей цене 43.43. Ордера обычно размещаются около 43.43 или 43.73, тогда как 29 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDEC?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 39.47 - 43.48 и текущей цены 43.43. Многие сравнивают 0.39% и 5.95% перед размещением ордеров на 43.43 или 43.73. Изучайте ежедневные изменения цены XDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) за последний год составила 43.48. Акции заметно колебались в пределах 39.47 - 43.48, сравнение с 43.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) за год составила 39.47. Сравнение с текущими 43.43 и 39.47 - 43.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDEC?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.44 и 9.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.42 43.48
Годовой диапазон
39.47 43.48
Предыдущее закрытие
43.44
Open
43.48
Bid
43.43
Ask
43.73
Low
43.42
High
43.48
Объем
29
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.39%
6-месячное изменение
5.95%
Годовое изменение
9.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%