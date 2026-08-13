XDEC: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
今日XDEC汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点43.40和高点43.48进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XDEC股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票今天的定价为43.46。它在43.40 - 43.48范围内交易，昨天的收盘价为43.43，交易量达到15。XDEC的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December目前的价值为43.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.83%和USD。实时查看图表以跟踪XDEC走势。
如何购买XDEC股票？
您可以以43.46的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票。订单通常设置在43.46或43.76附近，而15和0.02%显示市场活动。立即关注XDEC的实时图表更新。
如何投资XDEC股票？
投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December需要考虑年度范围39.47 - 43.48和当前价格43.46。许多人在以43.46或43.76下订单之前，会比较0.46%和。实时查看XDEC价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December的最高价格是43.48。在39.47 - 43.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December的绩效。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December（XDEC）的最低价格为39.47。将其与当前的43.46和39.47 - 43.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XDEC股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.43和9.83%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.43
- 开盘价
- 43.45
- 卖价
- 43.46
- 买价
- 43.76
- 最低价
- 43.40
- 最高价
- 43.48
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- 6.03%
- 年变化
- 9.83%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%