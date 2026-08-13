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XDEC: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

43.46 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XDEC汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点43.40和高点43.48进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
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常见问题解答

XDEC股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票今天的定价为43.46。它在43.40 - 43.48范围内交易，昨天的收盘价为43.43，交易量达到15。XDEC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December目前的价值为43.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.83%和USD。实时查看图表以跟踪XDEC走势。

如何购买XDEC股票？

您可以以43.46的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票。订单通常设置在43.46或43.76附近，而15和0.02%显示市场活动。立即关注XDEC的实时图表更新。

如何投资XDEC股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December需要考虑年度范围39.47 - 43.48和当前价格43.46。许多人在以43.46或43.76下订单之前，会比较0.46%和。实时查看XDEC价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December的最高价格是43.48。在39.47 - 43.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December（XDEC）的最低价格为39.47。将其与当前的43.46和39.47 - 43.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XDEC股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.43和9.83%中可见。

日范围
43.40 43.48
年范围
39.47 43.48
前一天收盘价
43.43
开盘价
43.45
卖价
43.46
买价
43.76
最低价
43.40
最高价
43.48
交易量
15
日变化
0.07%
月变化
0.46%
6个月变化
6.03%
年变化
9.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%