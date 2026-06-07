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XDAT: Franklin Exponential Data ETF

26.72 USD 0.45 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDAT за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.63, а максимальная — 26.73.

Следите за динамикой Franklin Exponential Data ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDAT сегодня?

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 26.63 - 26.73, вчерашнее закрытие составило 26.27, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Exponential Data ETF?

Franklin Exponential Data ETF в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.48% и USD. Отслеживайте движения XDAT на графике в реальном времени.

Как купить акции XDAT?

Вы можете купить акции Franklin Exponential Data ETF (XDAT) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 17 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDAT?

Инвестирование в Franklin Exponential Data ETF предполагает учет годового диапазона 20.31 - 28.73 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают 2.77% и 22.46% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены XDAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Exponential Data ETF?

Самая высокая цена Franklin Exponential Data ETF (XDAT) за последний год составила 28.73. Акции заметно колебались в пределах 20.31 - 28.73, сравнение с 26.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Exponential Data ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Exponential Data ETF?

Самая низкая цена Franklin Exponential Data ETF (XDAT) за год составила 20.31. Сравнение с текущими 26.72 и 20.31 - 28.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDAT?

В прошлом Franklin Exponential Data ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.27 и 1.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.63 26.73
Годовой диапазон
20.31 28.73
Предыдущее закрытие
26.27
Open
26.63
Bid
26.72
Ask
27.02
Low
26.63
High
26.73
Объем
17
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
2.77%
6-месячное изменение
22.46%
Годовое изменение
1.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%