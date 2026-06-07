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XDAT: Franklin Exponential Data ETF
Курс XDAT за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.63, а максимальная — 26.73.
Следите за динамикой Franklin Exponential Data ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XDAT сегодня?
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) сегодня оценивается на уровне 26.72. Инструмент торгуется в пределах 26.63 - 26.73, вчерашнее закрытие составило 26.27, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Exponential Data ETF?
Franklin Exponential Data ETF в настоящее время оценивается в 26.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.48% и USD. Отслеживайте движения XDAT на графике в реальном времени.
Как купить акции XDAT?
Вы можете купить акции Franklin Exponential Data ETF (XDAT) по текущей цене 26.72. Ордера обычно размещаются около 26.72 или 27.02, тогда как 17 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XDAT?
Инвестирование в Franklin Exponential Data ETF предполагает учет годового диапазона 20.31 - 28.73 и текущей цены 26.72. Многие сравнивают 2.77% и 22.46% перед размещением ордеров на 26.72 или 27.02. Изучайте ежедневные изменения цены XDAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Exponential Data ETF?
Самая высокая цена Franklin Exponential Data ETF (XDAT) за последний год составила 28.73. Акции заметно колебались в пределах 20.31 - 28.73, сравнение с 26.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Exponential Data ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Exponential Data ETF?
Самая низкая цена Franklin Exponential Data ETF (XDAT) за год составила 20.31. Сравнение с текущими 26.72 и 20.31 - 28.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XDAT?
В прошлом Franklin Exponential Data ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.27 и 1.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.27
- Open
- 26.63
- Bid
- 26.72
- Ask
- 27.02
- Low
- 26.63
- High
- 26.73
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- 22.46%
- Годовое изменение
- 1.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%