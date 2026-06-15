报价部分
货币 / XDAT
回到股票

XDAT: Franklin Exponential Data ETF

26.56 USD 0.16 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XDAT汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点26.56和高点26.56进行交易。

关注Franklin Exponential Data ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XDAT新闻

常见问题解答

XDAT股票今天的价格是多少？

Franklin Exponential Data ETF股票今天的定价为26.56。它在26.56 - 26.56范围内交易，昨天的收盘价为26.72，交易量达到1。XDAT的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Exponential Data ETF股票是否支付股息？

Franklin Exponential Data ETF目前的价值为26.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.87%和USD。实时查看图表以跟踪XDAT走势。

如何购买XDAT股票？

您可以以26.56的当前价格购买Franklin Exponential Data ETF股票。订单通常设置在26.56或26.86附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XDAT的实时图表更新。

如何投资XDAT股票？

投资Franklin Exponential Data ETF需要考虑年度范围20.31 - 28.73和当前价格26.56。许多人在以26.56或26.86下订单之前，会比较2.15%和。实时查看XDAT价格图表，了解每日变化。

Franklin Exponential Data ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Exponential Data ETF的最高价格是28.73。在20.31 - 28.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Exponential Data ETF的绩效。

Franklin Exponential Data ETF股票的最低价格是多少？

Franklin Exponential Data ETF（XDAT）的最低价格为20.31。将其与当前的26.56和20.31 - 28.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XDAT股票是什么时候拆分的？

Franklin Exponential Data ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.72和0.87%中可见。

日范围
26.56 26.56
年范围
20.31 28.73
前一天收盘价
26.72
开盘价
26.56
卖价
26.56
买价
26.86
最低价
26.56
最高价
26.56
交易量
1
日变化
-0.60%
月变化
2.15%
6个月变化
21.72%
年变化
0.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%