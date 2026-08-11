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XCHG: AB US Equity ETF
Курс XCHG за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.89, а максимальная — 27.89.
Следите за динамикой AB US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XCHG сегодня?
AB US Equity ETF (XCHG) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.89 - 27.89, вчерашнее закрытие составило 27.93, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCHG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB US Equity ETF?
AB US Equity ETF в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения XCHG на графике в реальном времени.
Как купить акции XCHG?
Вы можете купить акции AB US Equity ETF (XCHG) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCHG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XCHG?
Инвестирование в AB US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.02 - 27.98 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают -0.32% и 12.73% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены XCHG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB US Equity ETF?
Самая высокая цена AB US Equity ETF (XCHG) за последний год составила 27.98. Акции заметно колебались в пределах 23.02 - 27.98, сравнение с 27.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB US Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB US Equity ETF?
Самая низкая цена AB US Equity ETF (XCHG) за год составила 23.02. Сравнение с текущими 27.89 и 23.02 - 27.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCHG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XCHG?
В прошлом AB US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.93 и 12.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.93
- Open
- 27.89
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.89
- High
- 27.89
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- -0.32%
- 6-месячное изменение
- 12.73%
- Годовое изменение
- 12.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%