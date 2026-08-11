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XCHG: AB US Equity ETF

27.89 USD 0.04 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XCHG за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.89, а максимальная — 27.89.

Следите за динамикой AB US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XCHG сегодня?

AB US Equity ETF (XCHG) сегодня оценивается на уровне 27.89. Инструмент торгуется в пределах 27.89 - 27.89, вчерашнее закрытие составило 27.93, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCHG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB US Equity ETF?

AB US Equity ETF в настоящее время оценивается в 27.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.01% и USD. Отслеживайте движения XCHG на графике в реальном времени.

Как купить акции XCHG?

Вы можете купить акции AB US Equity ETF (XCHG) по текущей цене 27.89. Ордера обычно размещаются около 27.89 или 28.19, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCHG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XCHG?

Инвестирование в AB US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.02 - 27.98 и текущей цены 27.89. Многие сравнивают -0.32% и 12.73% перед размещением ордеров на 27.89 или 28.19. Изучайте ежедневные изменения цены XCHG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB US Equity ETF?

Самая высокая цена AB US Equity ETF (XCHG) за последний год составила 27.98. Акции заметно колебались в пределах 23.02 - 27.98, сравнение с 27.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB US Equity ETF?

Самая низкая цена AB US Equity ETF (XCHG) за год составила 23.02. Сравнение с текущими 27.89 и 23.02 - 27.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCHG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XCHG?

В прошлом AB US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.93 и 12.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.89 27.89
Годовой диапазон
23.02 27.98
Предыдущее закрытие
27.93
Open
27.89
Bid
27.89
Ask
28.19
Low
27.89
High
27.89
Объем
1
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
-0.32%
6-месячное изменение
12.73%
Годовое изменение
12.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%