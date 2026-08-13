XCHG: AB US Equity ETF
今日XCHG汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点27.83和高点27.83进行交易。
关注AB US Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XCHG股票今天的价格是多少？
AB US Equity ETF股票今天的定价为27.83。它在27.83 - 27.83范围内交易，昨天的收盘价为27.89，交易量达到1。XCHG的实时价格图表显示了这些更新。
AB US Equity ETF股票是否支付股息？
AB US Equity ETF目前的价值为27.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.77%和USD。实时查看图表以跟踪XCHG走势。
如何购买XCHG股票？
您可以以27.83的当前价格购买AB US Equity ETF股票。订单通常设置在27.83或28.13附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XCHG的实时图表更新。
如何投资XCHG股票？
投资AB US Equity ETF需要考虑年度范围23.02 - 27.98和当前价格27.83。许多人在以27.83或28.13下订单之前，会比较-0.54%和。实时查看XCHG价格图表，了解每日变化。
AB US Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB US Equity ETF的最高价格是27.98。在23.02 - 27.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB US Equity ETF的绩效。
AB US Equity ETF股票的最低价格是多少？
AB US Equity ETF（XCHG）的最低价格为23.02。将其与当前的27.83和23.02 - 27.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XCHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XCHG股票是什么时候拆分的？
AB US Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.89和11.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.89
- 开盘价
- 27.83
- 卖价
- 27.83
- 买价
- 28.13
- 最低价
- 27.83
- 最高价
- 27.83
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -0.54%
- 6个月变化
- 12.49%
- 年变化
- 11.77%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%