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XCH: XCHG Ltd

0.28 USD 0.01 (3.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XCH за сегодня изменился на -3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.26, а максимальная — 0.29.

Следите за динамикой XCHG Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XCH сегодня?

XCHG Ltd (XCH) сегодня оценивается на уровне 0.28. Инструмент торгуется в пределах 0.26 - 0.29, вчерашнее закрытие составило 0.29, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям XCHG Ltd?

XCHG Ltd в настоящее время оценивается в 0.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.96% и USD. Отслеживайте движения XCH на графике в реальном времени.

Как купить акции XCH?

Вы можете купить акции XCHG Ltd (XCH) по текущей цене 0.28. Ордера обычно размещаются около 0.28 или 0.58, тогда как 153 и 3.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XCH?

Инвестирование в XCHG Ltd предполагает учет годового диапазона 0.24 - 1.60 и текущей цены 0.28. Многие сравнивают -39.13% и -77.95% перед размещением ордеров на 0.28 или 0.58. Изучайте ежедневные изменения цены XCH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции XCHG Ltd?

Самая высокая цена XCHG Ltd (XCH) за последний год составила 1.60. Акции заметно колебались в пределах 0.24 - 1.60, сравнение с 0.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XCHG Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции XCHG Ltd?

Самая низкая цена XCHG Ltd (XCH) за год составила 0.24. Сравнение с текущими 0.28 и 0.24 - 1.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XCH?

В прошлом XCHG Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.29 и -73.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.26 0.29
Годовой диапазон
0.24 1.60
Предыдущее закрытие
0.29
Open
0.27
Bid
0.28
Ask
0.58
Low
0.26
High
0.29
Объем
153
Дневное изменение
-3.45%
Месячное изменение
-39.13%
6-месячное изменение
-77.95%
Годовое изменение
-73.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%