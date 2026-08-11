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XCH: XCHG Ltd
Курс XCH за сегодня изменился на -3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.26, а максимальная — 0.29.
Следите за динамикой XCHG Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XCH сегодня?
XCHG Ltd (XCH) сегодня оценивается на уровне 0.28. Инструмент торгуется в пределах 0.26 - 0.29, вчерашнее закрытие составило 0.29, а торговый объем достиг 153. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям XCHG Ltd?
XCHG Ltd в настоящее время оценивается в 0.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.96% и USD. Отслеживайте движения XCH на графике в реальном времени.
Как купить акции XCH?
Вы можете купить акции XCHG Ltd (XCH) по текущей цене 0.28. Ордера обычно размещаются около 0.28 или 0.58, тогда как 153 и 3.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XCH?
Инвестирование в XCHG Ltd предполагает учет годового диапазона 0.24 - 1.60 и текущей цены 0.28. Многие сравнивают -39.13% и -77.95% перед размещением ордеров на 0.28 или 0.58. Изучайте ежедневные изменения цены XCH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции XCHG Ltd?
Самая высокая цена XCHG Ltd (XCH) за последний год составила 1.60. Акции заметно колебались в пределах 0.24 - 1.60, сравнение с 0.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику XCHG Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции XCHG Ltd?
Самая низкая цена XCHG Ltd (XCH) за год составила 0.24. Сравнение с текущими 0.28 и 0.24 - 1.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XCH?
В прошлом XCHG Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.29 и -73.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.29
- Open
- 0.27
- Bid
- 0.28
- Ask
- 0.58
- Low
- 0.26
- High
- 0.29
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- -3.45%
- Месячное изменение
- -39.13%
- 6-месячное изменение
- -77.95%
- Годовое изменение
- -73.96%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%