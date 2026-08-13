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XCH: 智能充电

0.27 USD 0.01 (3.57%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XCH汇率已更改-3.57%。当日，交易品种以低点0.26和高点0.29进行交易。

关注智能充电动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XCH股票今天的价格是多少？

智能充电股票今天的定价为0.27。它在0.26 - 0.29范围内交易，昨天的收盘价为0.28，交易量达到112。XCH的实时价格图表显示了这些更新。

智能充电股票是否支付股息？

智能充电目前的价值为0.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.89%和USD。实时查看图表以跟踪XCH走势。

如何购买XCH股票？

您可以以0.27的当前价格购买智能充电股票。订单通常设置在0.27或0.57附近，而112和0.00%显示市场活动。立即关注XCH的实时图表更新。

如何投资XCH股票？

投资智能充电需要考虑年度范围0.24 - 1.60和当前价格0.27。许多人在以0.27或0.57下订单之前，会比较-41.30%和。实时查看XCH价格图表，了解每日变化。

智能充电股票的最高价格是多少？

在过去一年中，智能充电的最高价格是1.60。在0.24 - 1.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪智能充电的绩效。

智能充电股票的最低价格是多少？

智能充电（XCH）的最低价格为0.24。将其与当前的0.27和0.24 - 1.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XCH股票是什么时候拆分的？

智能充电历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.28和-74.89%中可见。

日范围
0.26 0.29
年范围
0.24 1.60
前一天收盘价
0.28
开盘价
0.27
卖价
0.27
买价
0.57
最低价
0.26
最高价
0.29
交易量
112
日变化
-3.57%
月变化
-41.30%
6个月变化
-78.74%
年变化
-74.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%