XCH: 智能充电
今日XCH汇率已更改-3.57%。当日，交易品种以低点0.26和高点0.29进行交易。
关注智能充电动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
XCH股票今天的价格是多少？
智能充电股票今天的定价为0.27。它在0.26 - 0.29范围内交易，昨天的收盘价为0.28，交易量达到112。XCH的实时价格图表显示了这些更新。
智能充电股票是否支付股息？
智能充电目前的价值为0.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.89%和USD。实时查看图表以跟踪XCH走势。
如何购买XCH股票？
您可以以0.27的当前价格购买智能充电股票。订单通常设置在0.27或0.57附近，而112和0.00%显示市场活动。立即关注XCH的实时图表更新。
如何投资XCH股票？
投资智能充电需要考虑年度范围0.24 - 1.60和当前价格0.27。许多人在以0.27或0.57下订单之前，会比较-41.30%和。实时查看XCH价格图表，了解每日变化。
智能充电股票的最高价格是多少？
在过去一年中，智能充电的最高价格是1.60。在0.24 - 1.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪智能充电的绩效。
智能充电股票的最低价格是多少？
智能充电（XCH）的最低价格为0.24。将其与当前的0.27和0.24 - 1.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XCH股票是什么时候拆分的？
智能充电历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.28和-74.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.28
- 开盘价
- 0.27
- 卖价
- 0.27
- 买价
- 0.57
- 最低价
- 0.26
- 最高价
- 0.29
- 交易量
- 112
- 日变化
- -3.57%
- 月变化
- -41.30%
- 6个月变化
- -78.74%
- 年变化
- -74.89%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%