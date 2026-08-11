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XCBE: X3 Acquisition Corp. Ltd.

9.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XCBE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.

Следите за динамикой X3 Acquisition Corp. Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XCBE сегодня?

X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCBE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям X3 Acquisition Corp. Ltd.?

X3 Acquisition Corp. Ltd. в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения XCBE на графике в реальном времени.

Как купить акции XCBE?

Вы можете купить акции X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCBE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XCBE?

Инвестирование в X3 Acquisition Corp. Ltd. предполагает учет годового диапазона 9.75 - 9.99 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают 0.10% и 0.61% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены XCBE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции X3 Acquisition Corp. Ltd.?

Самая высокая цена X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) за последний год составила 9.99. Акции заметно колебались в пределах 9.75 - 9.99, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику X3 Acquisition Corp. Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции X3 Acquisition Corp. Ltd.?

Самая низкая цена X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) за год составила 9.75. Сравнение с текущими 9.96 и 9.75 - 9.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCBE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XCBE?

В прошлом X3 Acquisition Corp. Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 0.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.96 9.96
Годовой диапазон
9.75 9.99
Предыдущее закрытие
9.96
Open
9.96
Bid
9.96
Ask
10.26
Low
9.96
High
9.96
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
0.61%
Годовое изменение
0.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%