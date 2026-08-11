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XCBE: X3 Acquisition Corp. Ltd.
Курс XCBE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.96.
Следите за динамикой X3 Acquisition Corp. Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XCBE сегодня?
X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) сегодня оценивается на уровне 9.96. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.96, вчерашнее закрытие составило 9.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XCBE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям X3 Acquisition Corp. Ltd.?
X3 Acquisition Corp. Ltd. в настоящее время оценивается в 9.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.61% и USD. Отслеживайте движения XCBE на графике в реальном времени.
Как купить акции XCBE?
Вы можете купить акции X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) по текущей цене 9.96. Ордера обычно размещаются около 9.96 или 10.26, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XCBE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XCBE?
Инвестирование в X3 Acquisition Corp. Ltd. предполагает учет годового диапазона 9.75 - 9.99 и текущей цены 9.96. Многие сравнивают 0.10% и 0.61% перед размещением ордеров на 9.96 или 10.26. Изучайте ежедневные изменения цены XCBE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции X3 Acquisition Corp. Ltd.?
Самая высокая цена X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) за последний год составила 9.99. Акции заметно колебались в пределах 9.75 - 9.99, сравнение с 9.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику X3 Acquisition Corp. Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции X3 Acquisition Corp. Ltd.?
Самая низкая цена X3 Acquisition Corp. Ltd. (XCBE) за год составила 9.75. Сравнение с текущими 9.96 и 9.75 - 9.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XCBE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XCBE?
В прошлом X3 Acquisition Corp. Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.96 и 0.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.96
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 9.96
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.61%
- Годовое изменение
- 0.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%