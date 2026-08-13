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XCBE: X3 Acquisition Corp. Ltd.

9.96 USD 0.00 (0.00%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XCBE汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点9.96和高点9.96进行交易。

关注X3 Acquisition Corp. Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XCBE股票今天的价格是多少？

X3 Acquisition Corp. Ltd.股票今天的定价为9.96。它在9.96 - 9.96范围内交易，昨天的收盘价为9.96，交易量达到1。XCBE的实时价格图表显示了这些更新。

X3 Acquisition Corp. Ltd.股票是否支付股息？

X3 Acquisition Corp. Ltd.目前的价值为9.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.61%和USD。实时查看图表以跟踪XCBE走势。

如何购买XCBE股票？

您可以以9.96的当前价格购买X3 Acquisition Corp. Ltd.股票。订单通常设置在9.96或10.26附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XCBE的实时图表更新。

如何投资XCBE股票？

投资X3 Acquisition Corp. Ltd.需要考虑年度范围9.75 - 9.99和当前价格9.96。许多人在以9.96或10.26下订单之前，会比较0.10%和。实时查看XCBE价格图表，了解每日变化。

X3 Acquisition Corp. Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，X3 Acquisition Corp. Ltd.的最高价格是9.99。在9.75 - 9.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪X3 Acquisition Corp. Ltd.的绩效。

X3 Acquisition Corp. Ltd.股票的最低价格是多少？

X3 Acquisition Corp. Ltd.（XCBE）的最低价格为9.75。将其与当前的9.96和9.75 - 9.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XCBE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XCBE股票是什么时候拆分的？

X3 Acquisition Corp. Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.96和0.61%中可见。

日范围
9.96 9.96
年范围
9.75 9.99
前一天收盘价
9.96
开盘价
9.96
卖价
9.96
买价
10.26
最低价
9.96
最高价
9.96
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
0.10%
6个月变化
0.61%
年变化
0.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%