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XC: WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund

32.59 USD 0.08 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XC за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.55, а максимальная — 32.67.

Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XC сегодня?

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) сегодня оценивается на уровне 32.59. Инструмент торгуется в пределах 32.55 - 32.67, вчерашнее закрытие составило 32.67, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund?

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund в настоящее время оценивается в 32.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.50% и USD. Отслеживайте движения XC на графике в реальном времени.

Как купить акции XC?

Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) по текущей цене 32.59. Ордера обычно размещаются около 32.59 или 32.89, тогда как 16 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XC?

Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund предполагает учет годового диапазона 30.04 - 34.58 и текущей цены 32.59. Многие сравнивают 0.43% и -2.69% перед размещением ордеров на 32.59 или 32.89. Изучайте ежедневные изменения цены XC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) за последний год составила 34.58. Акции заметно колебались в пределах 30.04 - 34.58, сравнение с 32.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) за год составила 30.04. Сравнение с текущими 32.59 и 30.04 - 34.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XC?

В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.67 и -4.50% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.55 32.67
Годовой диапазон
30.04 34.58
Предыдущее закрытие
32.67
Open
32.61
Bid
32.59
Ask
32.89
Low
32.55
High
32.67
Объем
16
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
-2.69%
Годовое изменение
-4.50%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%