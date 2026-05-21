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XC: WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund
Курс XC за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.55, а максимальная — 32.67.
Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XC сегодня?
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) сегодня оценивается на уровне 32.59. Инструмент торгуется в пределах 32.55 - 32.67, вчерашнее закрытие составило 32.67, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund?
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund в настоящее время оценивается в 32.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.50% и USD. Отслеживайте движения XC на графике в реальном времени.
Как купить акции XC?
Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) по текущей цене 32.59. Ордера обычно размещаются около 32.59 или 32.89, тогда как 16 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XC?
Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund предполагает учет годового диапазона 30.04 - 34.58 и текущей цены 32.59. Многие сравнивают 0.43% и -2.69% перед размещением ордеров на 32.59 или 32.89. Изучайте ежедневные изменения цены XC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) за последний год составила 34.58. Акции заметно колебались в пределах 30.04 - 34.58, сравнение с 32.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund (XC) за год составила 30.04. Сравнение с текущими 32.59 и 30.04 - 34.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XC?
В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.67 и -4.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.67
- Open
- 32.61
- Bid
- 32.59
- Ask
- 32.89
- Low
- 32.55
- High
- 32.67
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -2.69%
- Годовое изменение
- -4.50%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%