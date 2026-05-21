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XC: WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund

32.36 USD 0.23 (0.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XC汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点32.35和高点32.44进行交易。

关注WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XC新闻

常见问题解答

XC股票今天的价格是多少？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票今天的定价为32.36。它在32.35 - 32.44范围内交易，昨天的收盘价为32.59，交易量达到9。XC的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund目前的价值为32.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.18%和USD。实时查看图表以跟踪XC走势。

如何购买XC股票？

您可以以32.36的当前价格购买WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票。订单通常设置在32.36或32.66附近，而9和-0.19%显示市场活动。立即关注XC的实时图表更新。

如何投资XC股票？

投资WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund需要考虑年度范围30.04 - 34.58和当前价格32.36。许多人在以32.36或32.66下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看XC价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund的最高价格是34.58。在30.04 - 34.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund的绩效。

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund（XC）的最低价格为30.04。将其与当前的32.36和30.04 - 34.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XC股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.59和-5.18%中可见。

日范围
32.35 32.44
年范围
30.04 34.58
前一天收盘价
32.59
开盘价
32.42
卖价
32.36
买价
32.66
最低价
32.35
最高价
32.44
交易量
9
日变化
-0.71%
月变化
-0.28%
6个月变化
-3.37%
年变化
-5.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%