XC: WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund
今日XC汇率已更改-0.71%。当日，交易品种以低点32.35和高点32.44进行交易。
关注WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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- H4
- D1
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XC新闻
常见问题解答
XC股票今天的价格是多少？
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票今天的定价为32.36。它在32.35 - 32.44范围内交易，昨天的收盘价为32.59，交易量达到9。XC的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund目前的价值为32.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.18%和USD。实时查看图表以跟踪XC走势。
如何购买XC股票？
您可以以32.36的当前价格购买WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票。订单通常设置在32.36或32.66附近，而9和-0.19%显示市场活动。立即关注XC的实时图表更新。
如何投资XC股票？
投资WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund需要考虑年度范围30.04 - 34.58和当前价格32.36。许多人在以32.36或32.66下订单之前，会比较-0.28%和。实时查看XC价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund的最高价格是34.58。在30.04 - 34.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund的绩效。
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund（XC）的最低价格为30.04。将其与当前的32.36和30.04 - 34.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XC股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Ex-China Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.59和-5.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.59
- 开盘价
- 32.42
- 卖价
- 32.36
- 买价
- 32.66
- 最低价
- 32.35
- 最高价
- 32.44
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.71%
- 月变化
- -0.28%
- 6个月变化
- -3.37%
- 年变化
- -5.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%