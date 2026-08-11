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XBTY: GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

5.52 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XBTY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.51, а максимальная — 5.55.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBTY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) сегодня оценивается на уровне 5.52. Инструмент торгуется в пределах 5.51 - 5.55, вчерашнее закрытие составило 5.53, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF?

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF в настоящее время оценивается в 5.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.19% и USD. Отслеживайте движения XBTY на графике в реальном времени.

Как купить акции XBTY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) по текущей цене 5.52. Ордера обычно размещаются около 5.52 или 5.82, тогда как 47 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBTY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF предполагает учет годового диапазона 5.43 - 22.05 и текущей цены 5.52. Многие сравнивают 0.91% и -28.77% перед размещением ордеров на 5.52 или 5.82. Изучайте ежедневные изменения цены XBTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) за последний год составила 22.05. Акции заметно колебались в пределах 5.43 - 22.05, сравнение с 5.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) за год составила 5.43. Сравнение с текущими 5.52 и 5.43 - 22.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBTY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.53 и -74.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.51 5.55
Годовой диапазон
5.43 22.05
Предыдущее закрытие
5.53
Open
5.53
Bid
5.52
Ask
5.82
Low
5.51
High
5.55
Объем
47
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
-28.77%
Годовое изменение
-74.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%