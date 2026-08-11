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XBTY: GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
Курс XBTY за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.51, а максимальная — 5.55.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBTY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) сегодня оценивается на уровне 5.52. Инструмент торгуется в пределах 5.51 - 5.55, вчерашнее закрытие составило 5.53, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF?
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF в настоящее время оценивается в 5.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -74.19% и USD. Отслеживайте движения XBTY на графике в реальном времени.
Как купить акции XBTY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) по текущей цене 5.52. Ордера обычно размещаются около 5.52 или 5.82, тогда как 47 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBTY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF предполагает учет годового диапазона 5.43 - 22.05 и текущей цены 5.52. Многие сравнивают 0.91% и -28.77% перед размещением ордеров на 5.52 или 5.82. Изучайте ежедневные изменения цены XBTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) за последний год составила 22.05. Акции заметно колебались в пределах 5.43 - 22.05, сравнение с 5.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) за год составила 5.43. Сравнение с текущими 5.52 и 5.43 - 22.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBTY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.53 и -74.19% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.53
- Open
- 5.53
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Low
- 5.51
- High
- 5.55
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- -28.77%
- Годовое изменение
- -74.19%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%