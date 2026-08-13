XBTY: GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF
今日XBTY汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点5.50和高点5.55进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XBTY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票今天的定价为5.50。它在5.50 - 5.55范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到18。XBTY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF目前的价值为5.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.29%和USD。实时查看图表以跟踪XBTY走势。
如何购买XBTY股票？
您可以以5.50的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票。订单通常设置在5.50或5.80附近，而18和-0.54%显示市场活动。立即关注XBTY的实时图表更新。
如何投资XBTY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF需要考虑年度范围5.43 - 22.05和当前价格5.50。许多人在以5.50或5.80下订单之前，会比较0.55%和。实时查看XBTY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF的最高价格是22.05。在5.43 - 22.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF（XBTY）的最低价格为5.43。将其与当前的5.50和5.43 - 22.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBTY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.52和-74.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 5.52
- 开盘价
- 5.53
- 卖价
- 5.50
- 买价
- 5.80
- 最低价
- 5.50
- 最高价
- 5.55
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.36%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- -29.03%
- 年变化
- -74.29%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%