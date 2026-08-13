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XBTY: GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF

5.50 USD 0.02 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XBTY汇率已更改-0.36%。当日，交易品种以低点5.50和高点5.55进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XBTY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票今天的定价为5.50。它在5.50 - 5.55范围内交易，昨天的收盘价为5.52，交易量达到18。XBTY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF目前的价值为5.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-74.29%和USD。实时查看图表以跟踪XBTY走势。

如何购买XBTY股票？

您可以以5.50的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票。订单通常设置在5.50或5.80附近，而18和-0.54%显示市场活动。立即关注XBTY的实时图表更新。

如何投资XBTY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF需要考虑年度范围5.43 - 22.05和当前价格5.50。许多人在以5.50或5.80下订单之前，会比较0.55%和。实时查看XBTY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF的最高价格是22.05。在5.43 - 22.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF（XBTY）的最低价格为5.43。将其与当前的5.50和5.43 - 22.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBTY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.52和-74.29%中可见。

日范围
5.50 5.55
年范围
5.43 22.05
前一天收盘价
5.52
开盘价
5.53
卖价
5.50
买价
5.80
最低价
5.50
最高价
5.55
交易量
18
日变化
-0.36%
月变化
0.55%
6个月变化
-29.03%
年变化
-74.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%