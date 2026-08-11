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XBJA: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer

34.36 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XBJA за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.36, а максимальная — 34.36.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBJA сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) сегодня оценивается на уровне 34.36. Инструмент торгуется в пределах 34.36 - 34.36, вчерашнее закрытие составило 34.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBJA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer в настоящее время оценивается в 34.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.61% и USD. Отслеживайте движения XBJA на графике в реальном времени.

Как купить акции XBJA?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) по текущей цене 34.36. Ордера обычно размещаются около 34.36 или 34.66, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBJA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBJA?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer предполагает учет годового диапазона 30.66 - 34.40 и текущей цены 34.36. Многие сравнивают 0.50% и 6.81% перед размещением ордеров на 34.36 или 34.66. Изучайте ежедневные изменения цены XBJA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) за последний год составила 34.40. Акции заметно колебались в пределах 30.66 - 34.40, сравнение с 34.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) за год составила 30.66. Сравнение с текущими 34.36 и 30.66 - 34.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBJA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBJA?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.37 и 6.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.36 34.36
Годовой диапазон
30.66 34.40
Предыдущее закрытие
34.37
Open
34.36
Bid
34.36
Ask
34.66
Low
34.36
High
34.36
Объем
2
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
6.81%
Годовое изменение
6.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%