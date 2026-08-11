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XBJA: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer
Курс XBJA за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.36, а максимальная — 34.36.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBJA сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) сегодня оценивается на уровне 34.36. Инструмент торгуется в пределах 34.36 - 34.36, вчерашнее закрытие составило 34.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBJA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer?
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer в настоящее время оценивается в 34.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.61% и USD. Отслеживайте движения XBJA на графике в реальном времени.
Как купить акции XBJA?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) по текущей цене 34.36. Ордера обычно размещаются около 34.36 или 34.66, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBJA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBJA?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer предполагает учет годового диапазона 30.66 - 34.40 и текущей цены 34.36. Многие сравнивают 0.50% и 6.81% перед размещением ордеров на 34.36 или 34.66. Изучайте ежедневные изменения цены XBJA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) за последний год составила 34.40. Акции заметно колебались в пределах 30.66 - 34.40, сравнение с 34.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer (XBJA) за год составила 30.66. Сравнение с текущими 34.36 и 30.66 - 34.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBJA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBJA?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.37 и 6.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.37
- Open
- 34.36
- Bid
- 34.36
- Ask
- 34.66
- Low
- 34.36
- High
- 34.36
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 6.81%
- Годовое изменение
- 6.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%