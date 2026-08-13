XBJA: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer
今日XBJA汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.34和高点34.41进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XBJA股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer股票今天的定价为34.34。它在34.34 - 34.41范围内交易，昨天的收盘价为34.37，交易量达到9。XBJA的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer目前的价值为34.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.55%和USD。实时查看图表以跟踪XBJA走势。
如何购买XBJA股票？
您可以以34.34的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer股票。订单通常设置在34.34或34.64附近，而9和-0.06%显示市场活动。立即关注XBJA的实时图表更新。
如何投资XBJA股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer需要考虑年度范围30.66 - 34.41和当前价格34.34。许多人在以34.34或34.64下订单之前，会比较0.44%和。实时查看XBJA价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer的最高价格是34.41。在30.66 - 34.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer（XBJA）的最低价格为30.66。将其与当前的34.34和30.66 - 34.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBJA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBJA股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.37和6.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.37
- 开盘价
- 34.36
- 卖价
- 34.34
- 买价
- 34.64
- 最低价
- 34.34
- 最高价
- 34.41
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- 6.75%
- 年变化
- 6.55%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%