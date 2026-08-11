КотировкиРазделы
Валюты / XBB
Назад в Рынок акций США

XBB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate

40.58 USD 0.16 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XBB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.58, а максимальная — 40.67.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBB сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) сегодня оценивается на уровне 40.58. Инструмент торгуется в пределах 40.58 - 40.67, вчерашнее закрытие составило 40.74, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate в настоящее время оценивается в 40.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.89% и USD. Отслеживайте движения XBB на графике в реальном времени.

Как купить акции XBB?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) по текущей цене 40.58. Ордера обычно размещаются около 40.58 или 40.88, тогда как 26 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBB?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate предполагает учет годового диапазона 40.20 - 41.60 и текущей цены 40.58. Многие сравнивают 0.20% и -1.31% перед размещением ордеров на 40.58 или 40.88. Изучайте ежедневные изменения цены XBB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) за последний год составила 41.60. Акции заметно колебались в пределах 40.20 - 41.60, сравнение с 40.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) за год составила 40.20. Сравнение с текущими 40.58 и 40.20 - 41.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBB?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.74 и -1.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.58 40.67
Годовой диапазон
40.20 41.60
Предыдущее закрытие
40.74
Open
40.67
Bid
40.58
Ask
40.88
Low
40.58
High
40.67
Объем
26
Дневное изменение
-0.39%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-1.31%
Годовое изменение
-1.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%