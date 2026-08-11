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XBB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate
Курс XBB за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.58, а максимальная — 40.67.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBB сегодня?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) сегодня оценивается на уровне 40.58. Инструмент торгуется в пределах 40.58 - 40.67, вчерашнее закрытие составило 40.74, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate в настоящее время оценивается в 40.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.89% и USD. Отслеживайте движения XBB на графике в реальном времени.
Как купить акции XBB?
Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) по текущей цене 40.58. Ордера обычно размещаются около 40.58 или 40.88, тогда как 26 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBB?
Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate предполагает учет годового диапазона 40.20 - 41.60 и текущей цены 40.58. Многие сравнивают 0.20% и -1.31% перед размещением ордеров на 40.58 или 40.88. Изучайте ежедневные изменения цены XBB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate?
Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) за последний год составила 41.60. Акции заметно колебались в пределах 40.20 - 41.60, сравнение с 40.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate?
Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate (XBB) за год составила 40.20. Сравнение с текущими 40.58 и 40.20 - 41.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBB?
В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.74 и -1.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.74
- Open
- 40.67
- Bid
- 40.58
- Ask
- 40.88
- Low
- 40.58
- High
- 40.67
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -1.31%
- Годовое изменение
- -1.89%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%