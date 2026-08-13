XBB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate
今日XBB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点40.62和高点40.64进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XBB股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票今天的定价为40.62。它在40.62 - 40.64范围内交易，昨天的收盘价为40.58，交易量达到9。XBB的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate目前的价值为40.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.79%和USD。实时查看图表以跟踪XBB走势。
如何购买XBB股票？
您可以以40.62的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票。订单通常设置在40.62或40.92附近，而9和-0.05%显示市场活动。立即关注XBB的实时图表更新。
如何投资XBB股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate需要考虑年度范围40.20 - 41.60和当前价格40.62。许多人在以40.62或40.92下订单之前，会比较0.30%和。实时查看XBB价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate的最高价格是41.60。在40.20 - 41.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate（XBB）的最低价格为40.20。将其与当前的40.62和40.20 - 41.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBB股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.58和-1.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.58
- 开盘价
- 40.64
- 卖价
- 40.62
- 买价
- 40.92
- 最低价
- 40.62
- 最高价
- 40.64
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- -1.22%
- 年变化
- -1.79%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%