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XBB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate

40.62 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XBB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点40.62和高点40.64进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
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常见问题解答

XBB股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票今天的定价为40.62。它在40.62 - 40.64范围内交易，昨天的收盘价为40.58，交易量达到9。XBB的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate目前的价值为40.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.79%和USD。实时查看图表以跟踪XBB走势。

如何购买XBB股票？

您可以以40.62的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票。订单通常设置在40.62或40.92附近，而9和-0.05%显示市场活动。立即关注XBB的实时图表更新。

如何投资XBB股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate需要考虑年度范围40.20 - 41.60和当前价格40.62。许多人在以40.62或40.92下订单之前，会比较0.30%和。实时查看XBB价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate的最高价格是41.60。在40.20 - 41.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate（XBB）的最低价格为40.20。将其与当前的40.62和40.20 - 41.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBB股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.58和-1.79%中可见。

日范围
40.62 40.64
年范围
40.20 41.60
前一天收盘价
40.58
开盘价
40.64
卖价
40.62
买价
40.92
最低价
40.62
最高价
40.64
交易量
9
日变化
0.10%
月变化
0.30%
6个月变化
-1.22%
年变化
-1.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%