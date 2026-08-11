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XBAP: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
Курс XBAP за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.62, а максимальная — 42.66.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBAP сегодня?
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) сегодня оценивается на уровне 42.62. Инструмент торгуется в пределах 42.62 - 42.66, вчерашнее закрытие составило 42.66, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April?
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.11% и USD. Отслеживайте движения XBAP на графике в реальном времени.
Как купить акции XBAP?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) по текущей цене 42.62. Ордера обычно размещаются около 42.62 или 42.92, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBAP?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 37.30 - 42.66 и текущей цены 42.62. Многие сравнивают 0.59% и 9.31% перед размещением ордеров на 42.62 или 42.92. Изучайте ежедневные изменения цены XBAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) за последний год составила 42.66. Акции заметно колебались в пределах 37.30 - 42.66, сравнение с 42.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) за год составила 37.30. Сравнение с текущими 42.62 и 37.30 - 42.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBAP?
В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.66 и 14.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.66
- Open
- 42.62
- Bid
- 42.62
- Ask
- 42.92
- Low
- 42.62
- High
- 42.66
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- 9.31%
- Годовое изменение
- 14.11%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%