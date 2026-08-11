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XBAP: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

42.62 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XBAP за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.62, а максимальная — 42.66.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBAP сегодня?

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) сегодня оценивается на уровне 42.62. Инструмент торгуется в пределах 42.62 - 42.66, вчерашнее закрытие составило 42.66, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April?

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 42.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.11% и USD. Отслеживайте движения XBAP на графике в реальном времени.

Как купить акции XBAP?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) по текущей цене 42.62. Ордера обычно размещаются около 42.62 или 42.92, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBAP?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 37.30 - 42.66 и текущей цены 42.62. Многие сравнивают 0.59% и 9.31% перед размещением ордеров на 42.62 или 42.92. Изучайте ежедневные изменения цены XBAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) за последний год составила 42.66. Акции заметно колебались в пределах 37.30 - 42.66, сравнение с 42.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) за год составила 37.30. Сравнение с текущими 42.62 и 37.30 - 42.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBAP?

В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.66 и 14.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.62 42.66
Годовой диапазон
37.30 42.66
Предыдущее закрытие
42.66
Open
42.62
Bid
42.62
Ask
42.92
Low
42.62
High
42.66
Объем
5
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
9.31%
Годовое изменение
14.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%