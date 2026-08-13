XBAP: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
今日XBAP汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.58和高点42.60进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XBAP股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票今天的定价为42.60。它在42.58 - 42.60范围内交易，昨天的收盘价为42.62，交易量达到4。XBAP的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April目前的价值为42.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.06%和USD。实时查看图表以跟踪XBAP走势。
如何购买XBAP股票？
您可以以42.60的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票。订单通常设置在42.60或42.90附近，而4和0.02%显示市场活动。立即关注XBAP的实时图表更新。
如何投资XBAP股票？
投资Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April需要考虑年度范围37.30 - 42.66和当前价格42.60。许多人在以42.60或42.90下订单之前，会比较0.54%和。实时查看XBAP价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April的最高价格是42.66。在37.30 - 42.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April的绩效。
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April（XBAP）的最低价格为37.30。将其与当前的42.60和37.30 - 42.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBAP股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.62和14.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.62
- 开盘价
- 42.59
- 卖价
- 42.60
- 买价
- 42.90
- 最低价
- 42.58
- 最高价
- 42.60
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- 9.26%
- 年变化
- 14.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%