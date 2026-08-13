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XBAP: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

42.60 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XBAP汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.58和高点42.60进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XBAP股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票今天的定价为42.60。它在42.58 - 42.60范围内交易，昨天的收盘价为42.62，交易量达到4。XBAP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April目前的价值为42.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.06%和USD。实时查看图表以跟踪XBAP走势。

如何购买XBAP股票？

您可以以42.60的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票。订单通常设置在42.60或42.90附近，而4和0.02%显示市场活动。立即关注XBAP的实时图表更新。

如何投资XBAP股票？

投资Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April需要考虑年度范围37.30 - 42.66和当前价格42.60。许多人在以42.60或42.90下订单之前，会比较0.54%和。实时查看XBAP价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April的最高价格是42.66。在37.30 - 42.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April的绩效。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April（XBAP）的最低价格为37.30。将其与当前的42.60和37.30 - 42.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBAP股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.62和14.06%中可见。

日范围
42.58 42.60
年范围
37.30 42.66
前一天收盘价
42.62
开盘价
42.59
卖价
42.60
买价
42.90
最低价
42.58
最高价
42.60
交易量
4
日变化
-0.05%
月变化
0.54%
6个月变化
9.26%
年变化
14.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%