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XAUG: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

39.43 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XAUG за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.38, а максимальная — 39.43.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XAUG сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 39.38 - 39.43, вчерашнее закрытие составило 39.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XAUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.32% и USD. Отслеживайте движения XAUG на графике в реальном времени.

Как купить акции XAUG?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 3 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XAUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XAUG?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 36.06 - 39.45 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают 0.13% и 4.64% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены XAUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) за последний год составила 39.45. Акции заметно колебались в пределах 36.06 - 39.45, сравнение с 39.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) за год составила 36.06. Сравнение с текущими 39.43 и 36.06 - 39.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XAUG?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.41 и 9.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.38 39.43
Годовой диапазон
36.06 39.45
Предыдущее закрытие
39.41
Open
39.38
Bid
39.43
Ask
39.73
Low
39.38
High
39.43
Объем
3
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
4.64%
Годовое изменение
9.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%