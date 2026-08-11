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XAUG: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
Курс XAUG за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.38, а максимальная — 39.43.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XAUG сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) сегодня оценивается на уровне 39.43. Инструмент торгуется в пределах 39.38 - 39.43, вчерашнее закрытие составило 39.41, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XAUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August в настоящее время оценивается в 39.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.32% и USD. Отслеживайте движения XAUG на графике в реальном времени.
Как купить акции XAUG?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) по текущей цене 39.43. Ордера обычно размещаются около 39.43 или 39.73, тогда как 3 и 0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XAUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XAUG?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August предполагает учет годового диапазона 36.06 - 39.45 и текущей цены 39.43. Многие сравнивают 0.13% и 4.64% перед размещением ордеров на 39.43 или 39.73. Изучайте ежедневные изменения цены XAUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) за последний год составила 39.45. Акции заметно колебались в пределах 36.06 - 39.45, сравнение с 39.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) за год составила 36.06. Сравнение с текущими 39.43 и 36.06 - 39.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XAUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XAUG?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.41 и 9.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.41
- Open
- 39.38
- Bid
- 39.43
- Ask
- 39.73
- Low
- 39.38
- High
- 39.43
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- 4.64%
- Годовое изменение
- 9.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%