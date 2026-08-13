XAUG: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
今日XAUG汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点39.38和高点39.43进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XAUG股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为39.43。它在39.38 - 39.43范围内交易，昨天的收盘价为39.41，交易量达到3。XAUG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August目前的价值为39.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.32%和USD。实时查看图表以跟踪XAUG走势。
如何购买XAUG股票？
您可以以39.43的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在39.43或39.73附近，而3和0.13%显示市场活动。立即关注XAUG的实时图表更新。
如何投资XAUG股票？
投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围36.06 - 39.45和当前价格39.43。许多人在以39.43或39.73下订单之前，会比较0.13%和。实时查看XAUG价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August的最高价格是39.45。在36.06 - 39.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August的绩效。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August（XAUG）的最低价格为36.06。将其与当前的39.43和36.06 - 39.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XAUG股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.41和9.32%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.41
- 开盘价
- 39.38
- 卖价
- 39.43
- 买价
- 39.73
- 最低价
- 39.38
- 最高价
- 39.43
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- 4.64%
- 年变化
- 9.32%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%