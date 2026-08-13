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XAUG: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

39.43 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XAUG汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点39.38和高点39.43进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XAUG股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票今天的定价为39.43。它在39.38 - 39.43范围内交易，昨天的收盘价为39.41，交易量达到3。XAUG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August目前的价值为39.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.32%和USD。实时查看图表以跟踪XAUG走势。

如何购买XAUG股票？

您可以以39.43的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票。订单通常设置在39.43或39.73附近，而3和0.13%显示市场活动。立即关注XAUG的实时图表更新。

如何投资XAUG股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August需要考虑年度范围36.06 - 39.45和当前价格39.43。许多人在以39.43或39.73下订单之前，会比较0.13%和。实时查看XAUG价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August的最高价格是39.45。在36.06 - 39.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August（XAUG）的最低价格为36.06。将其与当前的39.43和36.06 - 39.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XAUG股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.41和9.32%中可见。

日范围
39.38 39.43
年范围
36.06 39.45
前一天收盘价
39.41
开盘价
39.38
卖价
39.43
买价
39.73
最低价
39.38
最高价
39.43
交易量
3
日变化
0.05%
月变化
0.13%
6个月变化
4.64%
年变化
9.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%