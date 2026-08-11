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XAPR: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

38.33 USD 0.06 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XAPR за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.33, а максимальная — 38.33.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XAPR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) сегодня оценивается на уровне 38.33. Инструмент торгуется в пределах 38.33 - 38.33, вчерашнее закрытие составило 38.27, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 38.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.94% и USD. Отслеживайте движения XAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции XAPR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) по текущей цене 38.33. Ордера обычно размещаются около 38.33 или 38.63, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XAPR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 35.51 - 38.33 и текущей цены 38.33. Многие сравнивают 0.58% и 4.30% перед размещением ордеров на 38.33 или 38.63. Изучайте ежедневные изменения цены XAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) за последний год составила 38.33. Акции заметно колебались в пределах 35.51 - 38.33, сравнение с 38.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) за год составила 35.51. Сравнение с текущими 38.33 и 35.51 - 38.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XAPR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.27 и 7.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.33 38.33
Годовой диапазон
35.51 38.33
Предыдущее закрытие
38.27
Open
38.33
Bid
38.33
Ask
38.63
Low
38.33
High
38.33
Объем
3
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
4.30%
Годовое изменение
7.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%