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XAPR: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
Курс XAPR за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.33, а максимальная — 38.33.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XAPR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) сегодня оценивается на уровне 38.33. Инструмент торгуется в пределах 38.33 - 38.33, вчерашнее закрытие составило 38.27, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XAPR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April в настоящее время оценивается в 38.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.94% и USD. Отслеживайте движения XAPR на графике в реальном времени.
Как купить акции XAPR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) по текущей цене 38.33. Ордера обычно размещаются около 38.33 или 38.63, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XAPR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XAPR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April предполагает учет годового диапазона 35.51 - 38.33 и текущей цены 38.33. Многие сравнивают 0.58% и 4.30% перед размещением ордеров на 38.33 или 38.63. Изучайте ежедневные изменения цены XAPR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) за последний год составила 38.33. Акции заметно колебались в пределах 35.51 - 38.33, сравнение с 38.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) за год составила 35.51. Сравнение с текущими 38.33 и 35.51 - 38.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XAPR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.27 и 7.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.27
- Open
- 38.33
- Bid
- 38.33
- Ask
- 38.63
- Low
- 38.33
- High
- 38.33
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- 4.30%
- Годовое изменение
- 7.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%