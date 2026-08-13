XAPR: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
今日XAPR汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点38.29和高点38.32进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XAPR股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票今天的定价为38.30。它在38.29 - 38.32范围内交易，昨天的收盘价为38.33，交易量达到9。XAPR的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April目前的价值为38.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.86%和USD。实时查看图表以跟踪XAPR走势。
如何购买XAPR股票？
您可以以38.30的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票。订单通常设置在38.30或38.60附近，而9和0.03%显示市场活动。立即关注XAPR的实时图表更新。
如何投资XAPR股票？
投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April需要考虑年度范围35.51 - 38.33和当前价格38.30。许多人在以38.30或38.60下订单之前，会比较0.50%和。实时查看XAPR价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April的最高价格是38.33。在35.51 - 38.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April的绩效。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April（XAPR）的最低价格为35.51。将其与当前的38.30和35.51 - 38.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XAPR股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.33和7.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.33
- 开盘价
- 38.29
- 卖价
- 38.30
- 买价
- 38.60
- 最低价
- 38.29
- 最高价
- 38.32
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- 4.22%
- 年变化
- 7.86%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%