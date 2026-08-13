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XAPR: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

38.30 USD 0.03 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XAPR汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点38.29和高点38.32进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

XAPR股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票今天的定价为38.30。它在38.29 - 38.32范围内交易，昨天的收盘价为38.33，交易量达到9。XAPR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April目前的价值为38.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.86%和USD。实时查看图表以跟踪XAPR走势。

如何购买XAPR股票？

您可以以38.30的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票。订单通常设置在38.30或38.60附近，而9和0.03%显示市场活动。立即关注XAPR的实时图表更新。

如何投资XAPR股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April需要考虑年度范围35.51 - 38.33和当前价格38.30。许多人在以38.30或38.60下订单之前，会比较0.50%和。实时查看XAPR价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April的最高价格是38.33。在35.51 - 38.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April（XAPR）的最低价格为35.51。将其与当前的38.30和35.51 - 38.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAPR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XAPR股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.33和7.86%中可见。

日范围
38.29 38.32
年范围
35.51 38.33
前一天收盘价
38.33
开盘价
38.29
卖价
38.30
买价
38.60
最低价
38.29
最高价
38.32
交易量
9
日变化
-0.08%
月变化
0.50%
6个月变化
4.22%
年变化
7.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%