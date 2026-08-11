- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XAIX: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
Курс XAIX за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.08, а максимальная — 56.58.
Следите за динамикой Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XAIX сегодня?
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) сегодня оценивается на уровне 56.37. Инструмент торгуется в пределах 56.08 - 56.58, вчерашнее закрытие составило 56.47, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XAIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF в настоящее время оценивается в 56.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 34.18% и USD. Отслеживайте движения XAIX на графике в реальном времени.
Как купить акции XAIX?
Вы можете купить акции Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) по текущей цене 56.37. Ордера обычно размещаются около 56.37 или 56.67, тогда как 6 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XAIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XAIX?
Инвестирование в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF предполагает учет годового диапазона 38.33 - 61.10 и текущей цены 56.37. Многие сравнивают 5.90% и 35.18% перед размещением ордеров на 56.37 или 56.67. Изучайте ежедневные изменения цены XAIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?
Самая высокая цена Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) за последний год составила 61.10. Акции заметно колебались в пределах 38.33 - 61.10, сравнение с 56.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF?
Самая низкая цена Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) за год составила 38.33. Сравнение с текущими 56.37 и 38.33 - 61.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XAIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XAIX?
В прошлом Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.47 и 34.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.47
- Open
- 56.58
- Bid
- 56.37
- Ask
- 56.67
- Low
- 56.08
- High
- 56.58
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 5.90%
- 6-месячное изменение
- 35.18%
- Годовое изменение
- 34.18%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%