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XAIX: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

56.20 USD 0.27 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XAIX汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点56.07和高点56.58进行交易。

关注Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XAIX股票今天的价格是多少？

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票今天的定价为56.20。它在56.07 - 56.58范围内交易，昨天的收盘价为56.47，交易量达到23。XAIX的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票是否支付股息？

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF目前的价值为56.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.78%和USD。实时查看图表以跟踪XAIX走势。

如何购买XAIX股票？

您可以以56.20的当前价格购买Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票。订单通常设置在56.20或56.50附近，而23和-0.67%显示市场活动。立即关注XAIX的实时图表更新。

如何投资XAIX股票？

投资Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF需要考虑年度范围38.33 - 61.10和当前价格56.20。许多人在以56.20或56.50下订单之前，会比较5.58%和。实时查看XAIX价格图表，了解每日变化。

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF的最高价格是61.10。在38.33 - 61.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF的绩效。

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF（XAIX）的最低价格为38.33。将其与当前的56.20和38.33 - 61.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XAIX股票是什么时候拆分的？

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.47和33.78%中可见。

日范围
56.07 56.58
年范围
38.33 61.10
前一天收盘价
56.47
开盘价
56.58
卖价
56.20
买价
56.50
最低价
56.07
最高价
56.58
交易量
23
日变化
-0.48%
月变化
5.58%
6个月变化
34.77%
年变化
33.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%