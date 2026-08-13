XAIX: Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
今日XAIX汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点56.07和高点56.58进行交易。
关注Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XAIX股票今天的价格是多少？
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票今天的定价为56.20。它在56.07 - 56.58范围内交易，昨天的收盘价为56.47，交易量达到23。XAIX的实时价格图表显示了这些更新。
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票是否支付股息？
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF目前的价值为56.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注33.78%和USD。实时查看图表以跟踪XAIX走势。
如何购买XAIX股票？
您可以以56.20的当前价格购买Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票。订单通常设置在56.20或56.50附近，而23和-0.67%显示市场活动。立即关注XAIX的实时图表更新。
如何投资XAIX股票？
投资Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF需要考虑年度范围38.33 - 61.10和当前价格56.20。许多人在以56.20或56.50下订单之前，会比较5.58%和。实时查看XAIX价格图表，了解每日变化。
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF的最高价格是61.10。在38.33 - 61.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF的绩效。
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF（XAIX）的最低价格为38.33。将其与当前的56.20和38.33 - 61.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XAIX股票是什么时候拆分的？
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.47和33.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.47
- 开盘价
- 56.58
- 卖价
- 56.20
- 买价
- 56.50
- 最低价
- 56.07
- 最高价
- 56.58
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- 5.58%
- 6个月变化
- 34.77%
- 年变化
- 33.78%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%