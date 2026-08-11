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WZRD: Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF
Курс WZRD за сегодня изменился на 6.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.69, а максимальная — 0.79.
Следите за динамикой Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WZRD сегодня?
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF (WZRD) сегодня оценивается на уровне 0.69. Инструмент торгуется в пределах 0.69 - 0.79, вчерашнее закрытие составило 0.65, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WZRD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF?
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF в настоящее время оценивается в 0.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -97.38% и USD. Отслеживайте движения WZRD на графике в реальном времени.
Как купить акции WZRD?
Вы можете купить акции Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF (WZRD) по текущей цене 0.69. Ордера обычно размещаются около 0.69 или 0.99, тогда как 11 и -6.76% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WZRD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WZRD?
Инвестирование в Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF предполагает учет годового диапазона 0.49 - 27.55 и текущей цены 0.69. Многие сравнивают -33.65% и -95.65% перед размещением ордеров на 0.69 или 0.99. Изучайте ежедневные изменения цены WZRD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF?
Самая высокая цена Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF (WZRD) за последний год составила 27.55. Акции заметно колебались в пределах 0.49 - 27.55, сравнение с 0.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF?
Самая низкая цена Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF (WZRD) за год составила 0.49. Сравнение с текущими 0.69 и 0.49 - 27.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WZRD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WZRD?
В прошлом Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.65 и -97.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.65
- Open
- 0.74
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Low
- 0.69
- High
- 0.79
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- 6.15%
- Месячное изменение
- -33.65%
- 6-месячное изменение
- -95.65%
- Годовое изменение
- -97.38%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%