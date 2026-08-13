WZRD: Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF
今日WZRD汇率已更改21.54%。当日，交易品种以低点0.69和高点0.80进行交易。
关注Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WZRD股票今天的价格是多少？
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票今天的定价为0.79。它在0.69 - 0.80范围内交易，昨天的收盘价为0.65，交易量达到35。WZRD的实时价格图表显示了这些更新。
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票是否支付股息？
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF目前的价值为0.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.00%和USD。实时查看图表以跟踪WZRD走势。
如何购买WZRD股票？
您可以以0.79的当前价格购买Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票。订单通常设置在0.79或1.09附近，而35和6.76%显示市场活动。立即关注WZRD的实时图表更新。
如何投资WZRD股票？
投资Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF需要考虑年度范围0.49 - 27.55和当前价格0.79。许多人在以0.79或1.09下订单之前，会比较-24.04%和。实时查看WZRD价格图表，了解每日变化。
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF的最高价格是27.55。在0.49 - 27.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF的绩效。
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票的最低价格是多少？
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF（WZRD）的最低价格为0.49。将其与当前的0.79和0.49 - 27.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WZRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WZRD股票是什么时候拆分的？
Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.65和-97.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.65
- 开盘价
- 0.74
- 卖价
- 0.79
- 买价
- 1.09
- 最低价
- 0.69
- 最高价
- 0.80
- 交易量
- 35
- 日变化
- 21.54%
- 月变化
- -24.04%
- 6个月变化
- -95.03%
- 年变化
- -97.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%