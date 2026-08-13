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WZRD: Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF

0.79 USD 0.14 (21.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WZRD汇率已更改21.54%。当日，交易品种以低点0.69和高点0.80进行交易。

关注Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WZRD股票今天的价格是多少？

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票今天的定价为0.79。它在0.69 - 0.80范围内交易，昨天的收盘价为0.65，交易量达到35。WZRD的实时价格图表显示了这些更新。

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票是否支付股息？

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF目前的价值为0.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-97.00%和USD。实时查看图表以跟踪WZRD走势。

如何购买WZRD股票？

您可以以0.79的当前价格购买Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票。订单通常设置在0.79或1.09附近，而35和6.76%显示市场活动。立即关注WZRD的实时图表更新。

如何投资WZRD股票？

投资Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF需要考虑年度范围0.49 - 27.55和当前价格0.79。许多人在以0.79或1.09下订单之前，会比较-24.04%和。实时查看WZRD价格图表，了解每日变化。

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF的最高价格是27.55。在0.49 - 27.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF的绩效。

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF股票的最低价格是多少？

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF（WZRD）的最低价格为0.49。将其与当前的0.79和0.49 - 27.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WZRD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WZRD股票是什么时候拆分的？

Listed Funds Trust Opportunistic Trader ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.65和-97.00%中可见。

日范围
0.69 0.80
年范围
0.49 27.55
前一天收盘价
0.65
开盘价
0.74
卖价
0.79
买价
1.09
最低价
0.69
最高价
0.80
交易量
35
日变化
21.54%
月变化
-24.04%
6个月变化
-95.03%
年变化
-97.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%