Курс WXET за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.42, а максимальная — 19.54.

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