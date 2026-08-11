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WXET: Teucrium 2x Daily Wheat ETF

19.54 USD 0.35 (1.76%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WXET за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.42, а максимальная — 19.54.

Следите за динамикой Teucrium 2x Daily Wheat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WXET сегодня?

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.42 - 19.54, вчерашнее закрытие составило 19.89, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WXET в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Teucrium 2x Daily Wheat ETF?

Teucrium 2x Daily Wheat ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.61% и USD. Отслеживайте движения WXET на графике в реальном времени.

Как купить акции WXET?

Вы можете купить акции Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 2 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WXET на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WXET?

Инвестирование в Teucrium 2x Daily Wheat ETF предполагает учет годового диапазона 16.27 - 24.48 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают -1.31% и 5.85% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены WXET на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Teucrium 2x Daily Wheat ETF?

Самая высокая цена Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) за последний год составила 24.48. Акции заметно колебались в пределах 16.27 - 24.48, сравнение с 19.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Teucrium 2x Daily Wheat ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Teucrium 2x Daily Wheat ETF?

Самая низкая цена Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) за год составила 16.27. Сравнение с текущими 19.54 и 16.27 - 24.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WXET во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WXET?

В прошлом Teucrium 2x Daily Wheat ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.89 и 13.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.42 19.54
Годовой диапазон
16.27 24.48
Предыдущее закрытие
19.89
Open
19.42
Bid
19.54
Ask
19.84
Low
19.42
High
19.54
Объем
2
Дневное изменение
-1.76%
Месячное изменение
-1.31%
6-месячное изменение
5.85%
Годовое изменение
13.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%