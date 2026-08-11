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WXET: Teucrium 2x Daily Wheat ETF
Курс WXET за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.42, а максимальная — 19.54.
Следите за динамикой Teucrium 2x Daily Wheat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WXET сегодня?
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) сегодня оценивается на уровне 19.54. Инструмент торгуется в пределах 19.42 - 19.54, вчерашнее закрытие составило 19.89, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WXET в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Teucrium 2x Daily Wheat ETF?
Teucrium 2x Daily Wheat ETF в настоящее время оценивается в 19.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.61% и USD. Отслеживайте движения WXET на графике в реальном времени.
Как купить акции WXET?
Вы можете купить акции Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) по текущей цене 19.54. Ордера обычно размещаются около 19.54 или 19.84, тогда как 2 и 0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WXET на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WXET?
Инвестирование в Teucrium 2x Daily Wheat ETF предполагает учет годового диапазона 16.27 - 24.48 и текущей цены 19.54. Многие сравнивают -1.31% и 5.85% перед размещением ордеров на 19.54 или 19.84. Изучайте ежедневные изменения цены WXET на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Teucrium 2x Daily Wheat ETF?
Самая высокая цена Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) за последний год составила 24.48. Акции заметно колебались в пределах 16.27 - 24.48, сравнение с 19.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Teucrium 2x Daily Wheat ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Teucrium 2x Daily Wheat ETF?
Самая низкая цена Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) за год составила 16.27. Сравнение с текущими 19.54 и 16.27 - 24.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WXET во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WXET?
В прошлом Teucrium 2x Daily Wheat ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.89 и 13.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.89
- Open
- 19.42
- Bid
- 19.54
- Ask
- 19.84
- Low
- 19.42
- High
- 19.54
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -1.76%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- 5.85%
- Годовое изменение
- 13.61%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%